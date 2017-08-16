На Левобережье Омска отремонтируют 34 двора и одну дорогу

В Омске началась реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, подрядчики ООО «Гриар Холдинг» и ООО «Перспектива» уже зашли на объекты Левобережья. В этом году в Кировском округе приведут в порядок 34 дворовых территории и одну дорогу.

Как пояснил Александр Фрикель, первый заместитель главы администрации Кировского округа, для того, чтобы определить объем и виды работ, специалисты окружной администрации и «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» провели комплекс подготовительных работ.

Александр Фрикель, первый заместитель главы администрации Кировского округа:

— Были проведены объезд территорий, вошедших в программу, дефектовка каждого из объектов благоустройства, подготовлены локальные сметные расчеты. Затем составлен план дальнейших мероприятий и определен подрядчик. По состоянию на 15 августа на 11 дворовых территориях ведутся работы по демонтажу старого бордюрного камня, начинается ремонт асфальтового покрытия. Ремонтные работы планируется завершить до 15 сентября.

В список дворов, которые отремонтируют в этом году, вошли следующие объекты:

улица 12 Декабря, 70; улица 2-я Солнечная, 28 Б; улица 3-я Любинская, 13; улица 70 лет Октября, 10; улица 8-я Кировская, 72; улица Авиагородок, 2 и 11 А; бульвар Архитекторов, 1, к. 3, 3, к. 4 и 3, к. 9; улица Ватутина, 5, 13 и 24, к. 2; улица Волгоградская, 24 В и 32 Б; улица Дианова, 2, к. 2 и 11; улица Крупской, 17, к. 2 и 19, к. 1; улица Лукашевича, 2-а, 12, 13, 15 А и 23 А; проспект Комарова, 25, 27, к. 1 и 27, к. 5; улица Рокоссовского, 4, 14, к. 1, 12 и 16; улица Фугенфирова, 3 и 7; улица Ялтинская, 49 Б.

Также в резервном списке находится еще несколько дворов по улицам Конева, 12 к.2, Лукашевича, 8 Б, Волгоградской 14, 26, Комкова, 3 А.