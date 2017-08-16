Администрацию Нижнего Тагила через суд обязали сделать тротуар
Администрацию Нижнего Тагила через суд обязали организовать тротуар у педагогического колледжа на улице Калинина на участке от Авангардной до Круговой.
Администрацию Нижнего Тагила через суд обязали организовать тротуар у педагогического колледжа на улице Калинина на участке от Авангардной до Круговой.
«Отсутствие обособленного пешеходного тротуара на указанном участке автомобильной дороги влечет нарушение прав граждан на безопасность дорожного движения, создает реальную угрозу для возникновения аварийных ситуаций и причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц», — пояснили в
Мэрия попыталась оспорить постановление райсуда в областном суде, но проиграла.