В Усть-Катаве может появиться кластер транспортного машиностроения
Идею проработают специалисты госкорпорации «Роскосмос» вместе с руководителями Минэкономразвития региона.
Идею проработают специалисты госкорпорации «Роскосмос» вместе с руководителями Минэкономразвития региона.
На базе
«С Роскосмосом у нас много проектов, в том числе развитие трамвайных компетенций на
В Челябинской области появится представительство Роскосмоса.
Накануне в Москве прошло заседание рабочей группы, в которую входят специалисты Роскосмоса и регионального правительства. По словам министра экономического развития Сергея Смольникова, она создана для оптимизации ситуации в трех моногородах
«На заседании рассматривался ряд вопросов, один из них это подписание соглашения между правительством Челябинской области и Роскосмосом, к которому будет приложен план мероприятий по нашей совместной работе в моногородах. Была достигнута договоренность, что это соглашение мы подпишем в срок до 4 сентября, с нашей стороны все правовые процедуры пройдены, теперь этим вопросом занимается корпорация», — говорит министр.
Также рабочей группой очень подробно рассматривался вопрос создания в
«На совещании в Москве уже обсуждались перспективные пилотные проекты, которые мы можем с участием
В частности, будет рассмотрен вопрос создания на базе УКВЗ кластера транспортного машиностроения.