В Усть-Катаве может появиться кластер транспортного машиностроения

На базе Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область) может появиться кластер транспортного машиностроения — идею проработают специалисты госкорпорации «Роскосмос» совместно с представителями регионального Минэкономразвития по поручению губернатора Бориса Дубровского, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С Роскосмосом у нас много проектов, в том числе развитие трамвайных компетенций на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Во многом эти взаимоотношения зависят от нас, я настаиваю на том, чтобы эту работу продолжать и придать ей динамики», — подчеркнул Борис Дубровский.

В Челябинской области появится представительство Роскосмоса.

Накануне в Москве прошло заседание рабочей группы, в которую входят специалисты Роскосмоса и регионального правительства. По словам министра экономического развития Сергея Смольникова, она создана для оптимизации ситуации в трех моногородах Усть-Катаве, Златоусте и Миассе, где присутствуют предприятия госкорпорации.

«На заседании рассматривался ряд вопросов, один из них это подписание соглашения между правительством Челябинской области и Роскосмосом, к которому будет приложен план мероприятий по нашей совместной работе в моногородах. Была достигнута договоренность, что это соглашение мы подпишем в срок до 4 сентября, с нашей стороны все правовые процедуры пройдены, теперь этим вопросом занимается корпорация», — говорит министр.

Также рабочей группой очень подробно рассматривался вопрос создания в Усть-Катаве, Миассе и Златоусте территорий опережающего социально-экономического развития. Поиском резидентов и инвестиционных проектов для реализации в будущих ТОСЭР займется спеуциальная рабочая группа.

«На совещании в Москве уже обсуждались перспективные пилотные проекты, которые мы можем с участием Усть-Катавского вагоностроительного завода реализовать на территории области, а в дальнейшем тиражировать этот опыт в Российской Федерации», — отметил Смольников.