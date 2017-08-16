Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Пайки, купленные для военных РФ за 321 млн,оказались несъедобны
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
"Спускайте на меня собак": экс-разведчик оценил жизнь в Крыму
Кравчук назвал самый страшный поступок Януковича
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
В США предложили отдать Украину "на растерзание" РФ - СМИ
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
08:41 (мск), источник: dostup1.ru

В Усть-Катаве может появиться кластер транспортного машиностроения

Идею проработают специалисты госкорпорации «Роскосмос» вместе с руководителями Минэкономразвития региона.

На базе Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область) может появиться кластер транспортного машиностроения — идею проработают специалисты госкорпорации «Роскосмос» совместно с представителями регионального Минэкономразвития по поручению губернатора Бориса Дубровского, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С Роскосмосом у нас много проектов, в том числе развитие трамвайных компетенций на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Во многом эти взаимоотношения зависят от нас, я настаиваю на том, чтобы эту работу продолжать и придать ей динамики», — подчеркнул Борис Дубровский.

В Челябинской области появится представительство Роскосмоса.

Накануне в Москве прошло заседание рабочей группы, в которую входят специалисты Роскосмоса и регионального правительства. По словам министра экономического развития Сергея Смольникова, она создана для оптимизации ситуации в трех моногородах Усть-Катаве, Златоусте и Миассе, где присутствуют предприятия госкорпорации.

«На заседании рассматривался ряд вопросов, один из них это подписание соглашения между правительством Челябинской области и Роскосмосом, к которому будет приложен план мероприятий по нашей совместной работе в моногородах. Была достигнута договоренность, что это соглашение мы подпишем в срок до 4 сентября, с нашей стороны все правовые процедуры пройдены, теперь этим вопросом занимается корпорация», — говорит министр.

Также рабочей группой очень подробно рассматривался вопрос создания в Усть-Катаве, Миассе и Златоусте территорий опережающего социально-экономического развития. Поиском резидентов и инвестиционных проектов для реализации в будущих ТОСЭР займется спеуциальная рабочая группа.

«На совещании в Москве уже обсуждались перспективные пилотные проекты, которые мы можем с участием Усть-Катавского вагоностроительного завода реализовать на территории области, а в дальнейшем тиражировать этот опыт в Российской Федерации», — отметил Смольников.

В частности, будет рассмотрен вопрос создания на базе УКВЗ кластера транспортного машиностроения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Челябинка воткнула нож в мужа подруги, пошутившего над ее внешностью
СМИ узнали о независимости КНДР от импорта ракетных двигателей
Белый дом разъяснил слова Трампа о столкновениях в Виргинии
Автогол на 91-й минуте принес ЦСКА победу в матче Лиги чемпионов
Рогозин анонсировал два следующих запуска с «Восточного»
Социологи рассказали, как часто россияне употребляют алкоголь
СМИ: Россию охватил новый вид спама
Каспаров набрал 5 очков в 6 матчах на турнире в США
Спорт
Подарок от «Янг Бойз»: ЦСКА выиграл первый матч плей-офф ЛЧ ЦСКА благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева сдержал натиск швейцарцев. А уже в компенсированное время защитник хозяев совершил невероятную ошибку
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
В Москве появится «Сад будущего»
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь