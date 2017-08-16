В Башкирии подешевело большинство продуктов из потребительской корзины
УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В республике подешевело большинство социально значимых продуктов, сообщает Башкортостанстат.
УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В республике подешевело большинство социально значимых продуктов, сообщает Башкортостанстат.
По данным статистиков, больше всего за неделю упала в цене свежая белокочанная капуста — на 14,3 процента. Ее средняя цена составляет сейчас в регионе 17,35 рубля за килограмм.
На 11,6 процента стала дешевле морковь — 34,06 рубля за килограмм. Замыкает тройку больше всего подешевевших продуктов репчатый лук — 30,71 рубля за килограмм или минус 8,4 процента за неделю.
В список ставших дешевле продуктов для жителей республики также попали картофель, цельное стерилизованное молоко, сахар, рис, гречневая крупа, яйца, сыры, соль, сливочное масло, чай, куры, яблоки, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, а также мороженая рыба. Недельное снижение цен на эти продукты составило 0,1−3,6 процента.
Неизменной за это время осталась стоимость свинины и баранины (кроме бескостного мяса).
Подорожали за неделю подсолнечное масло, цельное пастеризованное молоко, мука, пшено, вермишель, говядина, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов. Рост цен за неделю на эти продукты составил 0,1−1 процент.