В Башкирии подешевело большинство продуктов из потребительской корзины

По данным статистиков, больше всего за неделю упала в цене свежая белокочанная капуста — на 14,3 процента. Ее средняя цена составляет сейчас в регионе 17,35 рубля за килограмм.

На 11,6 процента стала дешевле морковь — 34,06 рубля за килограмм. Замыкает тройку больше всего подешевевших продуктов репчатый лук — 30,71 рубля за килограмм или минус 8,4 процента за неделю.

В список ставших дешевле продуктов для жителей республики также попали картофель, цельное стерилизованное молоко, сахар, рис, гречневая крупа, яйца, сыры, соль, сливочное масло, чай, куры, яблоки, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, а также мороженая рыба. Недельное снижение цен на эти продукты составило 0,1−3,6 процента.

Неизменной за это время осталась стоимость свинины и баранины (кроме бескостного мяса).