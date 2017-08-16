На час могут продлить продажу алкоголя в Хабаровском крае

Источник: AP 2017

С внедрением единой государственной автоматической информационной системы (ЕГАИС) в Хабаровском крае выросли объемы реализации легального алкоголя, сократилось количества контрафакта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Повысилась собираемость налогов, в частности, от акцизов. За семь месяцев нынешнего года в краевой бюджет дополнительно поступило более 200 млн рублей.

Рынок алкогольной продукции становится все более цивилизованным. Именно это позволило рассмотреть предложение предпринимателей о продлении времени продажи алкоголя в магазинах региона с десяти часов вечера до одиннадцати.

— Сейчас готовится сводный отчет, который будет направлен в министерство экономического развития региона, — сказала ИА «Хабаровский край сегодня» первый заместитель председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края Елена Спиридонова. — Там его проанализируют и дадут экспертное заключение, оставаться нам в наших временных границах продажи алкоголя или вернуться к федеральным нормам, то есть до 23.00. Окончательное решение станет известно в сентябре. Напомним, по итогам ежеквартального рейтинга Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка поставила Хабаровскому краю высокие оценки (10 место из 85 регионов) по реализации инициатив, нацеленных на борьбу с контрафактной продукцией и теневым рынком.

Речь, в первую очередь, идет о системе ЕГАИС, внедрение которой завершилось в этом году. В ее рамках все предприятия оптовой и розничной торговли обязаны фиксировать закупки и продажу с помощью специального оборудования. В Хабаровском крае к системе подключены все лицензиаты.

— Нынешним летом продажу алкоголя начали подтверждать и магазины сельских поселений, за исключением тех, где нет интернета, — сказала Елена Спиридонова. — Но даже в селах, где возникают трудности с подключением к интернету, закупка алкоголя фиксируется в специальном журнале. А не позднее следующего дня после продажи должна быть списана. Некоторые пытаются обойти систему. Но им это не удастся, а штрафные санкции тут очень большие — до 150 тыс рублей. И четыре нарушителя уже наказаны. Причем предприниматель несет ответственность и за своего продавца, если тот продал бутылку из-под прилавка. Тем более, если покупателем оказался несовершеннолетний. К слову, с августа ужесточен и контроль за теми, кто ведет нелегальную продажу алкоголя — им грозит штраф до 300 тыс рублей. Таким образом, легальная торговля все больше вытесняет незаконную. Теневому рынку остается все меньше места.

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