Потребителям газа в Казахстане вернут 268 миллионов тенге
Проведено расследование нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении АО «ҚазТрансГаз Аймақ».
Проведено расследование нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении АО «ҚазТрансГаз Аймақ».
Установлен факт злоупотребления доминирующим положением. Об этом сообщили в
По данным ведомства, «ҚазТрансГаз Аймақ» необоснованно начисляло поправочные коэффициенты потребителям товарного газа. Компания применяла разные условия к равнозначным соглашениям с потребителями, не имея на то оснований и объективных причин.
Антимонопольным органом было возбуждено административное производство и вынесено предписание в отношении газовой компании о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса РК и устранении их последствий.
«По итогам пятимесячных судебных разбирательств постановлениями судов Астаны по данным фактам “ҚазТрансГаз Аймақ” привлечено к административной ответственности. Обществу, в частности, было предписано прекратить незаконную практику начисления поправочных коэффициентов бытовым и
Сумма наложенного на «ҚазТрансГаз Аймақ» штрафа составила порядка 13,4 миллионов тенге. Отмечается, что штраф оплачен в бюджет в полном объеме.
«2 миллионам потребителям будет возвращено примерно 268 миллиона тенге. Согласно предписания практический возврат денежных средств должен быть осуществлен “ҚазТрансГаз Аймақ” до 18 декабря 2017 года», — подчеркнули в
Порядок возврата денежных средств за незаконные начисления к оплате за газ обещали разъяснить на специальных