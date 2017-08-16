Источник: Вести - Пермь

Пуском производственной линии в Чусовом открылся новый завод. Он будет заниматься восстановлением труб. Это первый резидент так называемой территории опережающего развития, статус которой город получил в этом году. Какое значение имеет это событие и как себя чувствуют сейчас промышленники из соседней Лысьвы?

Отремонтировать трубу, по которой идет газ, оказывается дешевле, чем покупать новую, а качество — не хуже. В Чусовом открылся специализированный завод в новой зоне опережающего социально-экономического развития.

Символически режут ленту и запускают производство в присутствии временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова. Он посетил Чусовой и Лысьву с рабочим визитом. Посмотрел новое производство и продукты, то, как ручной труд заменяют инновации.

Интересная особенность местных промышленников — они готовы своими деньгами вложиться в соцобъекты — например, отремонтировать стадион. Что уж говорить о том, что они полностью поддерживают программу реконструкции дворов, скверов и парков городов.

Дворы ремонтируются и в Лысьве, и в Чусовом. Здесь, кроме того, обустраивают городской парк. Назвал он в честь Ермака, стилистика будет соответствующая. Развивать территорию комплексно — основной посыл Решетникова. Поэтому и программа создания комфортной городской среды и привлечение бизнеса в районы будут продолжены.