В Омске левобережные троллейбусы переведут в другое место
С 1 сентября троллейбусы станут выпускать в рейс с остановки «Поселок Солнечный», а не с улицы Ватутина, как раньше.
С 1 сентября троллейбусы станут выпускать в рейс с остановки «Поселок Солнечный», а не с улицы Ватутина, как раньше.
В настоящее время на новом месте идет ремонт бытовых и производственных помещений, монтируются пластиковые окна, уже заменена система отопления. Территория будет ограждена металлическим забором. Как только ремонт закончится, на конечную остановку «Поселок Солнечный» будут переведены все 40 троллейбусов, откуда они и будут выходить на линию.
Напомним, в июле депутаты горсовета