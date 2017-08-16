В Омске левобережные троллейбусы переведут в другое место

В настоящее время на новом месте идет ремонт бытовых и производственных помещений, монтируются пластиковые окна, уже заменена система отопления. Территория будет ограждена металлическим забором. Как только ремонт закончится, на конечную остановку «Поселок Солнечный» будут переведены все 40 троллейбусов, откуда они и будут выходить на линию.