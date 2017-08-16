Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
200-килограммовый британец похудел, чтобы принять ванну
Часть территории России перешла Казахстану
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Алсу показала округлившийся живот – СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
В США предложили отдать Украину "на растерзание" РФ - СМИ
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
08:37 (мск), источник: СуперОмск

В Омске левобережные троллейбусы переведут в другое место

С 1 сентября троллейбусы станут выпускать в рейс с остановки «Поселок Солнечный», а не с улицы Ватутина, как раньше.

В настоящее время на новом месте идет ремонт бытовых и производственных помещений, монтируются пластиковые окна, уже заменена система отопления. Территория будет ограждена металлическим забором. Как только ремонт закончится, на конечную остановку «Поселок Солнечный» будут переведены все 40 троллейбусов, откуда они и будут выходить на линию.

Напомним, в июле депутаты горсовета все-таки приняли решение приватизировать троллейбусное депо на Ватутина. Ожидается, что снижение затрат на его содержание сэкономит МП «Электрический транспорт» около 5 млн рублей в год.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
СМИ узнали о независимости КНДР от импорта ракетных двигателей
Белый дом разъяснил слова Трампа о столкновениях в Виргинии
Автогол на 91-й минуте принес ЦСКА победу в матче Лиги чемпионов
Рогозин анонсировал два следующих запуска с «Восточного»
Социологи рассказали, как часто россияне употребляют алкоголь
СМИ: Россию охватил новый вид спама
Каспаров набрал 5 очков в 6 матчах на турнире в США
Спорт
Подарок от «Янг Бойз»: ЦСКА выиграл первый матч плей-офф ЛЧ ЦСКА благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева сдержал натиск швейцарцев. А уже в компенсированное время защитник хозяев совершил невероятную ошибку
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь