«Амурский бройлер» из-за птичьего гриппа уничтожил миллион кур

В Благовещенске на минувших выходных было уничтожено около миллиона голов птицы, выращиваемой на предприятии «Амурский бройлер». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на издание «Амурская правда», поголовье пошло «под нож» из-за подозрения на птичий грипп подтипа H9, неопасного для человека. Продукция этого завода в том числе поставляется и в Хабаровский край.

— Никакой опасности для жизни и здоровья хабаровчан нет, мы «держим руку на пульсе» и контролируем ситуацию, поддерживаем связь с нашими коллегами из Амурской области, — говорит заместитель начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края — заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края Наталья Пылина. — В случае, если поступит официальная информация, предпримем меры для изъятия из продажи этого товара. Как стало известно сегодня, проведённые анализы не подтвердили наличия вируса в пробах, руководство «Амурского бройлера» просто решило перестраховаться.

— Данный подтип гриппа не передается человеку и в Китае, например, мясо зараженных штаммом H9 птиц можно использовать в пищу после обработки, — заявил генеральный директор предприятия Олег Турков. — Птицефабрика решила купировать проблему в корне, нам пришлось уничтожить всю птицу, кроме родительского поголовья. На то, чтобы вырастить для забоя новую партию бройлеров, уйдет больше полутора месяцев.