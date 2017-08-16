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08:50 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В санаторно-курортном пригороде Гомеля пустует «золотая» земля

Земля рядом с большими городами всегда стоит дорого. А если речь идет о санаторно-курортной зоне, где речка, лес и чистый воздух, то и вовсе ажиотаж. Однако даже при столь понятном раскладе не исключены парадоксы.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Комитет госконтроля Гомельской области именно в таком пригородном поясе обнаружил десятки пустующих участков, несколько лет назад выделенных людям под строительство домов. Что вместо жилого массива годами виднеется пустырь, местные власти почему-то не заметили.

Курортный поселок Ченки, что в двух километрах от Гомеля, хорошо известен далеко за пределами страны. Санатории, оздоровительные лагеря, медицинский центр реабилитации на фоне живой природы — все это сделало ему имя. И — цену. Построиться здесь недешево. Купить дом опять же дорого. Тем не менее народ стремится в Ченки. Пригородный поселок растет на глазах. Несколько лет назад по соседству с новым микрорайоном многоэтажек здесь отвели земли под усадебные дома, где многие получили участки в статусе нуждающихся. Как известно, на возведение такой жилой постройки законодательство дает максимум восемь лет, подразумевая под этим и непредвиденные житейские обстоятельства. Однако некоторые владельцы наделов забыли о сроках.

Дорога на Ченки. Не доезжая центра, сворачиваем влево. Начальник отдела областного КГК Тарас Кривусев хорошо изучил этот маршрут. Местные улицы знает как свои пять пальцев. Поэтому направляемся сразу по адресам домов-фантомов:

— При изучении застройки этого микрорайона было обнаружено более 40 пустующих участков. На каждом из них должен стоять дом. Однако вместо этого, как видите, практически заброшенная земля. Причем в таком состоянии участки находятся от двух до восьми лет.

На фоне добротных коттеджей, которые построены действительно желающими здесь жить, белые пятна заметно портят антураж. Цепляет глаз участок в сорняках, где высится деревянный каркас, сбитый наспех. Неподалеку еще одна странная картинка: вроде бы фундамент, однако при ближайшем рассмотрении понимаешь, что он лишь нарисован щебенкой… Наше появление вызывает интерес в доме по соседству. Его хозяин тоже недоволен участками-пустырями:

— Лучше бы перераспределили или вновь выставили на аукцион, если человек не может построиться. Вот сейчас мы создали кооператив по прокладке газопровода. Был бы полноценно заселенный микрорайон, быстрее бы дело пошло.

Ключевой вопрос: почему местные власти бездействуют, хотя имеют все полномочия на вмешательство? Кстати, при том, что в очереди нуждающихся здесь значится более 200 желающих! Ответ ищу в Ченковском сельисполкоме. Оказывается, на посту здешнего председателя уже новый человек. С деятельностью прежнего управленца по материалам госконтроля сейчас разбирается прокуратура. Так что Вадим Третьяк недавно исполняет эти обязанности. В тонкости былых лет не посвящен. Однако знает, как теперь действовать, видя перед собой результаты проверки областным КГК:

— Сейчас вплотную работаем с этими застройщиками. Если люди способны возвести коробку в ближайший месяц, значит, сохранят за собой участок. Если нет, будем изымать. Другого варианта нет.

К слову, на улицах микрорайона уже можно видеть первые движения после вмешательства КГК. Буквально за две недели люди возвели полноценный дом, узнав, что могут потерять участок. Мобилизовали все родственные силы — и вот результат.

Сказать, что ченковская ситуация исключительная, будет большим преувеличением. В прошлом году специалисты госконтроля обнаружили в пригородной деревне Романовичи около 30 пустовавших участков, которые прежде выделялись под строительство домов. Начальник управления КГК области Андрей Прикота рассказывает, чему научил романовичский опыт:

— Местные власти оперативно отреагировали. Тогда же было изъято 27 таких участков. Часть предоставили нуждающимся. Часть реализовали через аукцион, в результате чего в бюджет поступило более 140 тысяч рублей.

— Так в чем проблема? Почему подобные ситуации повторяются?

— Законодательно все прописано. Местным службам лишь нужно исполнять закон. Другой вопрос, что делают это не все. До прошлого года в Гомельской области не было практики изъятия через суд земельных участков, и это, на мой взгляд, останавливало управленцев. Теперь такой механизм есть, он отработан. Думаю, в Ченках порядок будет наведен быстро. И не только в этом поселке. По итогам нашей проверки облисполком дал поручение всем районам Гомельщины изучить ситуацию с застройкой земельных участков, выделенных под жилье, и незамедлительно принять меры, если есть отклонения от нормы.

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