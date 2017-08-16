Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
200-килограммовый британец похудел, чтобы принять ванну
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
"Гнездо нацизма": в США о появлении украинских двигателей в КНДР
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
11:44 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае началась уборочная кампания

На сегодняшний день аграрии собрали с 35 тыс. гектаров 81 тыс. тонн зерна при урожайности 23,3 ц/га.

Источник: Reuters

22 района Красноярского края приступили к уборочной кампании. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Леонид Шорохов.

По его словам, созревание зерновых в 2017 произошло на неделю раньше прошлого года. На сегодняшний день аграрии собрали с 35 тыс. гектаров 81 тыс. тонн зерна при урожайности 23,3 ц/га. В прошлом году на аналогичную дату с площади 21 тыс. гектаров было получено 53,5 тыс. тонн зерна при урожайности 25 ц/га.

«На 15 августа к жатве “подошло” 43% зерновых и зернобобовых. Мы ожидаем, что к 1 сентября этот процент повысится до 90. К уборочной уже приступили все районы южной территориальной группы, почти весь восток, кроме Иланского и Партизанского районов. В центре жатву начали Сухобузимский и Березовский, на западе Ачинский, Назаровский, Ужурский, Новоселовский районы. Уборочная, как и всегда в Сибири, может сложиться непросто из-за погодных условий, однако хозяйства края демонстрируют высокую готовность к качественному проведению сезонных полевых работ. Высокий уровень агротехники, достигнутый в крае, грамотная организация производственных процессов, своевременное получение и эффективное использование средств государственной поддержки — составляющие успеха для получения достойного урожая», — сообщил Шорохов.

По его данным, с учетом ввода в эксплуатацию в этом году новых мощностей хранения (на 53,6 тыс.тонн) и объема размещенного на территории края зерна государственных фондов (более 630 тыс.тонн), краевые зернохранилища способны принять 2,6 млн. тонн зерна урожая 2017 года. При прогнозируемой урожайности — 21−23 ц/га в весе после подработки — в крае не должно возникнуть проблем с хранением.

Отметим, в прошлом году краевые хлеборобы намолотили более 2 млн. 350 тыс. тонн зерна, добившись урожайности 22,5 ц/га в амбарном весе, сохранив многолетнее лидерство по эффективности зернопроизводства от Урала до Тихого океана.

Параллельно в крае продолжается кормозаготовка. В связи с проливными дождями в июле и августе, пока что ее темпы ниже прошлогодних. На сегодня отставание составляет чуть более трех центнеров кормовых единиц на условную голову крупного рогатого скота. Разрыв постепенно сокращается.

«В настоящее время аграрии наверстывают отставание по сену — заготовлено 130 тыс. тонн (63,5%) против 166 тыс. тонн (91%) в прошлом году. Отставание по сенажу — 720 тыс. тонн (78%) против 751 тыс. тонн (86%) в 2016 мы планируем преодолеть уже на этой неделе. Вместе с тем, дожди сказались на повышении урожайности однолетних и многолетних трав второго укоса, а также кукурузы, поэтому сена, сенажа и силоса будет заготовлено больше. Обеспеченность кормами сельхозживотных для благополучной зимовки должна превзойти уровень 2016 года. Минсельхоз ставит планку 35 центнеров кормовых единиц, что на 5 центнеров больше первоначального плана», — подчеркнул министр.

Ход сезонных полевых работ находится на контроле губернатора края Виктора Толоконского. В связи с тем, что вести кормозаготовительную кампанию и жатву приходится параллельно, задействуя все трудовые ресурсы, глава региона поручил руководству минсельхоза проработать вопрос привлечения к уборочной студентов Красноярского государственного аграрного университета, имеющих профессиональные навыки механизаторов, добавили в минсельхозе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жители края стали больше пить
В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое перешло к Казахстану
Киев обвинил РФ в передаче украинских ракетных двигателей КНДР
Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Китай вновь стал крупнейшим держателем госдолга США
Ассоциация тенниса США объяснила решение пригласить Шарапову
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу Певица обратилась за советом к психологу.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь