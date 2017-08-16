В Красноярском крае началась уборочная кампания

Источник: Reuters

22 района Красноярского края приступили к уборочной кампании. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Леонид Шорохов.

По его словам, созревание зерновых в 2017 произошло на неделю раньше прошлого года. На сегодняшний день аграрии собрали с 35 тыс. гектаров 81 тыс. тонн зерна при урожайности 23,3 ц/га. В прошлом году на аналогичную дату с площади 21 тыс. гектаров было получено 53,5 тыс. тонн зерна при урожайности 25 ц/га.

«На 15 августа к жатве “подошло” 43% зерновых и зернобобовых. Мы ожидаем, что к 1 сентября этот процент повысится до 90. К уборочной уже приступили все районы южной территориальной группы, почти весь восток, кроме Иланского и Партизанского районов. В центре жатву начали Сухобузимский и Березовский, на западе Ачинский, Назаровский, Ужурский, Новоселовский районы. Уборочная, как и всегда в Сибири, может сложиться непросто из-за погодных условий, однако хозяйства края демонстрируют высокую готовность к качественному проведению сезонных полевых работ. Высокий уровень агротехники, достигнутый в крае, грамотная организация производственных процессов, своевременное получение и эффективное использование средств государственной поддержки — составляющие успеха для получения достойного урожая», — сообщил Шорохов.

По его данным, с учетом ввода в эксплуатацию в этом году новых мощностей хранения (на 53,6 тыс.тонн) и объема размещенного на территории края зерна государственных фондов (более 630 тыс.тонн), краевые зернохранилища способны принять 2,6 млн. тонн зерна урожая 2017 года. При прогнозируемой урожайности — 21−23 ц/га в весе после подработки — в крае не должно возникнуть проблем с хранением.

Отметим, в прошлом году краевые хлеборобы намолотили более 2 млн. 350 тыс. тонн зерна, добившись урожайности 22,5 ц/га в амбарном весе, сохранив многолетнее лидерство по эффективности зернопроизводства от Урала до Тихого океана.

Параллельно в крае продолжается кормозаготовка. В связи с проливными дождями в июле и августе, пока что ее темпы ниже прошлогодних. На сегодня отставание составляет чуть более трех центнеров кормовых единиц на условную голову крупного рогатого скота. Разрыв постепенно сокращается.

«В настоящее время аграрии наверстывают отставание по сену — заготовлено 130 тыс. тонн (63,5%) против 166 тыс. тонн (91%) в прошлом году. Отставание по сенажу — 720 тыс. тонн (78%) против 751 тыс. тонн (86%) в 2016 мы планируем преодолеть уже на этой неделе. Вместе с тем, дожди сказались на повышении урожайности однолетних и многолетних трав второго укоса, а также кукурузы, поэтому сена, сенажа и силоса будет заготовлено больше. Обеспеченность кормами сельхозживотных для благополучной зимовки должна превзойти уровень 2016 года. Минсельхоз ставит планку 35 центнеров кормовых единиц, что на 5 центнеров больше первоначального плана», — подчеркнул министр.