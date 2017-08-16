В хозяйствах Башкирии увеличивают объемы производства грибов

В Туймазинском районе ООО «КФХ «Туймазыагрогриб» на сегодняшний день является крупнейшим производителем грибов на территории республики. Здесь организовано производство с полным технологическим циклом по выращиванию грибов с производительностью до 35 тонн в месяц. В 2016 году на предприятии было выращено и реализовано 408 тонн этой продукции на сумму свыше 120 млн рублей. В дальнейшем предприятие планирует модернизировать имеющиеся площади в 1600 кв. метров для дополнительного выращивания грибов в количестве 25 тонн в меся, создав при этом 30 дополнительных рабочих мест.