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09:03 (мск), источник: ИА Башинформ

В хозяйствах Башкирии увеличивают объемы производства грибов

УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Башкортостане всё большую популярность среди потребителей завоевывает грибная продукция, соответственно спросу, хозяйства региона расширяют плантации грибов.

В Туймазинском районе ООО «КФХ «Туймазыагрогриб» на сегодняшний день является крупнейшим производителем грибов на территории республики. Здесь организовано производство с полным технологическим циклом по выращиванию грибов с производительностью до 35 тонн в месяц. В 2016 году на предприятии было выращено и реализовано 408 тонн этой продукции на сумму свыше 120 млн рублей. В дальнейшем предприятие планирует модернизировать имеющиеся площади в 1600 кв. метров для дополнительного выращивания грибов в количестве 25 тонн в меся, создав при этом 30 дополнительных рабочих мест.

Предприятие занимается возделыванием и других сельскохозяйственных культур. К примеру, активно культивируется горох — он насыщает почву фосфором, азотом, а эти микроэлементы очень важны для озимых культур, которые составляют большую часть всех площадей сельхозпредприятия. Семена гороха идут на продажу, а оставшаяся зеленая масса применяется в изготовлении компоста для выращивания грибов. В результате получается безотходное и прибыльное производство.

В 2016 году директор ООО КФХ «Туймазыагрогриб» Олег Фаррахов по итогам республиканского конкурса стал «Лучшим предпринимателем года в сфере сельского хозяйства», сообщили в администрации муниципалитета.

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