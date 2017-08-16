Монтаж кресел начался на стадионе «Ростов-Арена»
Монтаж кресел начался на стадионе «Ростов-Арена», возводимом в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Монтаж кресел начался на стадионе «Ростов-Арена», возводимом в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года.
На данный момент на стадионе завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли и устройство ее мембранного покрытия.
Работы по обустройству фасада «Ростов-Арены» выполнены более чем на 60%.
Внутри здания стадиона завершается монтаж подвесных потолков, лифтов и эскалаторов, дверей, витражей и оконных блоков, а также укладка керамической плитки.
На футбольном поле провели первую стрижку спортивного газона.
Ведутся работы по благоустройству и озеленению территории стадиона.
Общая строительная готовность «Ростов-Арены» в настоящее время превышает 85%. Первые матчи на стадионе планируется провести в ноябре.