Монтаж кресел начался на стадионе «Ростов-Арена»

Источник: Аргументы и факты

На данный момент на стадионе завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли и устройство ее мембранного покрытия.

Работы по обустройству фасада «Ростов-Арены» выполнены более чем на 60%.

Внутри здания стадиона завершается монтаж подвесных потолков, лифтов и эскалаторов, дверей, витражей и оконных блоков, а также укладка керамической плитки.

На футбольном поле провели первую стрижку спортивного газона.

Ведутся работы по благоустройству и озеленению территории стадиона.