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10:29 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Монтаж кресел начался на стадионе «Ростов-Арена»

Монтаж кресел начался на стадионе «Ростов-Арена», возводимом в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Источник: Аргументы и факты

На данный момент на стадионе завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли и устройство ее мембранного покрытия.

Работы по обустройству фасада «Ростов-Арены» выполнены более чем на 60%.

Внутри здания стадиона завершается монтаж подвесных потолков, лифтов и эскалаторов, дверей, витражей и оконных блоков, а также укладка керамической плитки.

На футбольном поле провели первую стрижку спортивного газона.

Ведутся работы по благоустройству и озеленению территории стадиона.

Общая строительная готовность «Ростов-Арены» в настоящее время превышает 85%. Первые матчи на стадионе планируется провести в ноябре.

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