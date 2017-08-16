В Лискинском районе капитально отремонтировали дорогу «Лиски — Нижний Икорец»
На работы из облбюджета выделили более 15 млн рублей.
На работы из облбюджета выделили более 15 млн рублей.
Дорогу «Лиски — Нижний Икорец» капитально отремонтировали в Лискинском районе. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель главы Лискинского района Владислав Щелоков в среду, 16 августа.
На участке протяженностью 3,5 км уложили два слоя асфальта и укрепили обочину щебнем. Кроме того, установили два остановочных павильона и сделали разметку.
На ремонт из областного бюджета выделили более 15 млн рублей.