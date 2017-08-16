Коммунальщики размечают дороги термопластиком в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», применение термопластика также запланировано на тех городских магистралях, которые отремонтировали в 2016 году. На ряде участков горизонтальная дорожная разметка уже нанесена механизированным способом на общей площади более 60 000 квадратных метров, а также ручным способом, в том числе на пешеходных переходах — более 40 000 квадратных метров.

В скором времени МБУ «Северное» приступит к нанесению горизонтальной разметки на улице Исторической, проспекте Жукова, улицах Рокоссовского, Комсомольской и Невской. Пешеходные переходы планируется выполнить как в белом варианте, так и в ярком чередовании желтых и белых полос — в зависимости от интенсивности дорожного движения на конкретном участке. Кроме того, для нанесения разметки будет применяться комбинированный метод — краска в сочетании с пластиком.