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09:41 (мск), источник: АиФ Волгоград

Коммунальщики размечают дороги термопластиком в Волгограде

Дорожные службы приступили к нанесению разметки на проезжей части ключевых и наиболее загруженных улиц Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», применение термопластика также запланировано на тех городских магистралях, которые отремонтировали в 2016 году. На ряде участков горизонтальная дорожная разметка уже нанесена механизированным способом на общей площади более 60 000 квадратных метров, а также ручным способом, в том числе на пешеходных переходах — более 40 000 квадратных метров.

В скором времени МБУ «Северное» приступит к нанесению горизонтальной разметки на улице Исторической, проспекте Жукова, улицах Рокоссовского, Комсомольской и Невской. Пешеходные переходы планируется выполнить как в белом варианте, так и в ярком чередовании желтых и белых полос — в зависимости от интенсивности дорожного движения на конкретном участке. Кроме того, для нанесения разметки будет применяться комбинированный метод — краска в сочетании с пластиком.

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