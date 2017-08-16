В Беларуси определены организации, которые перечислят часть прибыли в фонд нацразвития

Соответствующее постановление Совета Министров опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, высокорентабельные организации перечислят в фонд нацразвития часть прибыли сверх части прибыли, исчисленной и перечисленной в бюджет в соответствии с указом от 28 декабря 2005 года No 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», ежемесячно равными долями до 1 ноября 2017 года.

В списке организаций ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», Республиканское унитарное предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация», Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ», Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком», Государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белвнешпромсервис», ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», ОАО «Гомельтранснефть Дружба», Проектное коммунальное унитарное предприятие «Минскпроект».

Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству транспорта и коммуникаций, Министерству связи и информатизации, Государственному военно-промышленному комитету, Белорусскому государственному концерну по нефти и химии, Минскому горисполкому поручено осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты. Министерству финансов до 31 января 2018 года поручено представить в Совет Министров сведения о выполнении данного постановления.