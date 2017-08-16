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09:55 (мск), источник: СуперОмск

В Омске за месяц отремонтируют еще пять дорог

В Омске подвели итоги конкурсов по выбору подрядчиков для ремонта пяти дополнительных участков дорог, сообщила пресс-служба мэрии.

Отремонтированы будут бульвар Петухова, улица Потанина (от Жукова до проспекта Маркса), улица Полковая, тротуар по улице 22 Апреля (между домами № 10 и № 14) — выполнение работ на данных объектах потребует 5,6 млн рублей, подрядчиком стало ООО «СибДор». Кроме того, ремонт пройдет и на улице Туполева (от Степанца до бульвара Кузьмина) — работы будут стоить 8,1 млн, подрядчик — ООО «РДС».

Работы на данных улицах должны быть проведены до 15 сентября. К этому же сроку приведут в порядок 13 участков дорог в центре города перед закрытием на капремонт Юбилейного моста.

Ранее в городе были отремонтирована 31 улица.

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