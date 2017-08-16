В Омске за месяц отремонтируют еще пять дорог
В Омске подвели итоги конкурсов по выбору подрядчиков для ремонта пяти дополнительных участков дорог, сообщила
В Омске подвели итоги конкурсов по выбору подрядчиков для ремонта пяти дополнительных участков дорог, сообщила
Отремонтированы будут бульвар Петухова, улица Потанина (от Жукова до проспекта Маркса), улица Полковая, тротуар по улице 22 Апреля (между домами № 10 и № 14) — выполнение работ на данных объектах потребует 5,6 млн рублей, подрядчиком стало ООО «СибДор». Кроме того, ремонт пройдет и на улице Туполева (от Степанца до бульвара Кузьмина) — работы будут стоить 8,1 млн, подрядчик — ООО «РДС».
Работы на данных улицах должны быть проведены до 15 сентября. К этому же сроку приведут в порядок 13 участков дорог в центре города перед закрытием на капремонт Юбилейного моста.
Ранее в городе были отремонтирована 31 улица.