В Омске за месяц отремонтируют еще пять дорог

Отремонтированы будут бульвар Петухова, улица Потанина (от Жукова до проспекта Маркса), улица Полковая, тротуар по улице 22 Апреля (между домами № 10 и № 14) — выполнение работ на данных объектах потребует 5,6 млн рублей, подрядчиком стало ООО «СибДор». Кроме того, ремонт пройдет и на улице Туполева (от Степанца до бульвара Кузьмина) — работы будут стоить 8,1 млн, подрядчик — ООО «РДС».