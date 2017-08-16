В Екатеринбурге возобновлена подача горячей воды после ремонта на ТЭЦ
Сняты ограничения потребителей в микрорайонах Комсомольский, Синие Камни, Пионерский, Парковый, выровнены режимы подачи горячего водоснабжения в центре города и
Сняты ограничения потребителей в микрорайонах Комсомольский, Синие Камни, Пионерский, Парковый, выровнены режимы подачи горячего водоснабжения в центре города и
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Подача горячей воды возобновлена в среду в ряде районов Екатеринбурга, сообщила
«Ограничения горячего водоснабжения потребителей Екатеринбурга сняты после того, как Среднеуральская ГРЭС (СУГРЭС, компании “Энел Россия”) вышла на предписанную графиком нагрузку», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону согласно графику ремонтов теплоисточников 12 августа было выведено в ремонт оборудование
«Пришлось ввести ограничения ГВС потребителей. Решить проблему ограничений, связанную с дефицитом воды, энергетики должны были путем предписанной утвержденным графиком загрузки теплоисточника — СУГРЭС. Как только СУГРЭС вышла на заданные диспетчером ЕТК параметры, появилась возможность снять ограничения, сейчас станция несет нагрузку 4 тыс. тонн/час», — отметили в ЕТК.
По данным компании, «сняты ограничения потребителей в микрорайонах Комсомольский, Синие Камни, Пионерский, Парковый, выровнены режимы подачи ГВС в центре города и