В Екатеринбурге возобновлена подача горячей воды после ремонта на ТЭЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Подача горячей воды возобновлена в среду в ряде районов Екатеринбурга, сообщила пресс-служба Екатеринбургской сетевой компании (ЕТК). Горячей воды несколько дней не было в домах сотен тысяч жителей города из-за ремонтных работ на Ново-Свердловской ТЭЦ.

«Ограничения горячего водоснабжения потребителей Екатеринбурга сняты после того, как Среднеуральская ГРЭС (СУГРЭС, компании “Энел Россия”) вышла на предписанную графиком нагрузку», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону согласно графику ремонтов теплоисточников 12 августа было выведено в ремонт оборудование Ново-Свердловской ТЭЦ.

«Пришлось ввести ограничения ГВС потребителей. Решить проблему ограничений, связанную с дефицитом воды, энергетики должны были путем предписанной утвержденным графиком загрузки теплоисточника — СУГРЭС. Как только СУГРЭС вышла на заданные диспетчером ЕТК параметры, появилась возможность снять ограничения, сейчас станция несет нагрузку 4 тыс. тонн/час», — отметили в ЕТК.