До 12 сентября в Казани закрыты улицы Роторная и Даурская
(Город Казань KZN.RU, 16 августа). С 16 августа до 12 сентября в Казани будет ограничено движение по улицам Роторная и Даурская. Закрытие связано со строительством тепловода.
(Город Казань KZN.RU, 16 августа). С 16 августа до 12 сентября в Казани будет ограничено движение по улицам Роторная и Даурская. Закрытие связано со строительством тепловода.
Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, будет полностью закрыта проезжая часть ул. Роторная от дома № 27 до ул. Х. Такташа. Частично будет закрыта ул. Даурская в месте пересечения с ул. Х. Такташа.
Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.