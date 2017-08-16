До 12 сентября в Казани закрыты улицы Роторная и Даурская

До 12 сентября в Казани закрыты улицы Роторная и Даурская

(Город Казань KZN.RU, 16 августа). С 16 августа до 12 сентября в Казани будет ограничено движение по улицам Роторная и Даурская. Закрытие связано со строительством тепловода.