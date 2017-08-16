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09:48 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

До 12 сентября в Казани закрыты улицы Роторная и Даурская

(Город Казань KZN.RU, 16 августа). С 16 августа до 12 сентября в Казани будет ограничено движение по улицам Роторная и Даурская. Закрытие связано со строительством тепловода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, будет полностью закрыта проезжая часть ул. Роторная от дома № 27 до ул. Х. Такташа. Частично будет закрыта ул. Даурская в месте пересечения с ул. Х. Такташа.

Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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