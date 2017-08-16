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09:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новый трамвай до «Чистой Слободы» вышел на линию

Новый трамвай вышел на линию в Новосибирске. Вагон, в котором есть пандусы и современная система обогрева, курсирует до «Чистой Слободы».

Источник: Вести - Новосибирск

По рельсам — без малого 20 лет. За пультом нового трамвая — его собрали из белорусского кузова и российских запчастей — почти месяц.

Наталья Кузьмина, водитель трамвая: «Так-то удобно, конечно, мягко идет. Надо время, чтобы посмотреть, как он себя проявит».

Трамваи пустили осенью прошлого года. От «Чистой Слободы» до площади Маркса можно доехать за 20 минут. Кроме трамваев, на жилмассиве — 9 автобусов. Микрорайон растет — маршруты продлевают.

Олеся Кириенко, корреспондент: «Новая остановка общественного транспорта — она выручает жителей, которые заехали в свои квартиры этой весной. Теперь людям не приходится идти до ближайшей конечной 15 минут».

54-я маршрутка теперь ходит от улицы Спортивной до Затулинского жилмассива. Сегодня жители Слободы ждут, когда и социальный транспорт продлит маршрут. Еще проще будет уже этой осенью — на линию должны выйти два новых вагона.

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