Новый трамвай до «Чистой Слободы» вышел на линию

Источник: Вести - Новосибирск

По рельсам — без малого 20 лет. За пультом нового трамвая — его собрали из белорусского кузова и российских запчастей — почти месяц.

Наталья Кузьмина, водитель трамвая: «Так-то удобно, конечно, мягко идет. Надо время, чтобы посмотреть, как он себя проявит».

Трамваи пустили осенью прошлого года. От «Чистой Слободы» до площади Маркса можно доехать за 20 минут. Кроме трамваев, на жилмассиве — 9 автобусов. Микрорайон растет — маршруты продлевают.

Олеся Кириенко, корреспондент: «Новая остановка общественного транспорта — она выручает жителей, которые заехали в свои квартиры этой весной. Теперь людям не приходится идти до ближайшей конечной 15 минут».