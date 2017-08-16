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09:47 (мск), источник: АиФ Челябинск

Движение авто ограничат ночью в Курчатовском районе Челябинска

Причина — демонтаж аварийных проводов.

Движение транспорта на двух участках улицы Косарева в Челябинске будут ограничивать по ночам для демонтажа аварийных проводов воздушной линии, сообщают в городской администрации.

С 23 часов 19 августа до 6 часов 20 августа автомобилисты испытают затруднения на пересечении улицы Косарева с Комсомольским проспектом, а с 23 часов 26 августа до 6 часов 27 августа — на пересечении с проспектом Победы.

Напомним, ночные ограничения до 4 сентября также будут действовать на участке улицы Цвиллинга от улицы Труда до проспекта Ленина.

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