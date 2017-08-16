Аварийные дома в Нижнем Новгороде снесут по вердикту суда

Ранее прокуратура обязала администрации районов снести 87 домов, представляющих угрозу обрушения. Всего на территории Нижнего Новгорода расположено 1809 ветхих домов, изношенных более чем 66%, из них 434 дома — аварийные, 87 домов подлежат сносу с 2013 года и не снесены до сих пор.