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10:03 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Аварийные дома в Нижнем Новгороде снесут по вердикту суда

Аварийные дома в Нижнем Новгороде будут снесены после завершения судов. Об этом заявили городские чиновники на оперативном совещании в мэрии.

Ранее прокуратура обязала администрации районов снести 87 домов, представляющих угрозу обрушения. Всего на территории Нижнего Новгорода расположено 1809 ветхих домов, изношенных более чем 66%, из них 434 дома — аварийные, 87 домов подлежат сносу с 2013 года и не снесены до сих пор.

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