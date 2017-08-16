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09:50 (мск), источник: Noi.md

Избавимся ли от неприятного запаха? Начинается ремонт очистной станции

«Apa-Canal Chişinău» сообщает, что на станции очистки сточных вод начинается ремонт, который продлится 900 дней, отмечает NOI.md со ссылкой на заявление предприятия.

Источник: Noi.md

Аукцион, на котором была выбрана компания, которая будет заниматься ремонтными работами, завершен.

Напоминаем, что представление тендерных заявок состоялись 10 ноября 2016 года. В тендере участвовали 15 международных компаний из 13 стран мира: Румынии, Украины, Австрии, Франции, Германии, Италии, Турции, Болгарии, Польши, Китая, Израиля, Словении, Чехии.

В результате процедуры оценки тендерных заявок, проведенной в строгом соответствии с политикой и правилами закупок ЕБРР, был заключен контракт консорциумом PASSAVANT ENERGY & ENVIRONMENT GmbH & LUDWIG PFEIFFER Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG, на сумму 24.243.479,61 евро.

Контракт предполагает восстановление существующих структур на ватерлинии (первичные отстойники, аэротенки в активном иле, вторичные осветлители), строительство новой насосной станции сточных вод и новой линии обработки осадков (загустители, резервуары метана, центрифуги).

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