Избавимся ли от неприятного запаха? Начинается ремонт очистной станции

Источник: Noi.md

Аукцион, на котором была выбрана компания, которая будет заниматься ремонтными работами, завершен.

Напоминаем, что представление тендерных заявок состоялись 10 ноября 2016 года. В тендере участвовали 15 международных компаний из 13 стран мира: Румынии, Украины, Австрии, Франции, Германии, Италии, Турции, Болгарии, Польши, Китая, Израиля, Словении, Чехии.

В результате процедуры оценки тендерных заявок, проведенной в строгом соответствии с политикой и правилами закупок ЕБРР, был заключен контракт консорциумом PASSAVANT ENERGY & ENVIRONMENT GmbH & LUDWIG PFEIFFER Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG, на сумму 24.243.479,61 евро.