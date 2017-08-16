Свердловские моногорода получат 19 «неотложек»

Источник: УралИнформБюро

Моногорода Среднего Урала области должны получить 19 машин скорой помощи до конца года. В 4 поликлиниках сделают ремонт зоны регистрации и ожидания. Об этом заявил первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области, в рамках проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами» совместно с УГМА будет создана площадка для непрерывного дополнительного профессионального образования врачей, продолжится работ по укомплектованию врачами участковых служб.