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10:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские моногорода получат 19 «неотложек»

До конца 2017 года.

Источник: УралИнформБюро

Моногорода Среднего Урала области должны получить 19 машин скорой помощи до конца года. В 4 поликлиниках сделают ремонт зоны регистрации и ожидания. Об этом заявил первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области, в рамках проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами» совместно с УГМА будет создана площадка для непрерывного дополнительного профессионального образования врачей, продолжится работ по укомплектованию врачами участковых служб.

Проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» предполагает улучшение материально-технического состояния и уважительное отношение к пациентам. В Екатеринбурге и «пилотных» городах области уже реализуется проект «Бережливая поликлиника». В его рамках модернизируют работу регистратур и внедряют систему навигации внутри поликлиник.

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