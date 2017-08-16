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10:06 (мск), источник: VN.ru

Дороги Новосибирска ремонтируют в рамках федерального проекта

Новое дорожное полотно — меньше пробок и аварий. В Новосибирске активно идет ремонт магистралей. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» уже отремонтировали 20 километров проезжей части.

Улица Авиастроителей. Раньше на этом участке дороги была многокилометровая пробка. Из-за ям и колдобин водители притормаживали, стараясь сберечь автомобиль. Сейчас новое полотно позволяет ехать со скоростью 60 км в час. Магистраль отремонтировали в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

— Проверяется полностью все: как поребрик установлен, как укладываются нижние слои асфальта и верхний слой. Приезжаем на заводы и смотрим, как завод работает, плюс у нас свои лаборатории. Получается контроль в три — четыре этапа, — говорит подрядчик Виктор Сушко.

Подрядчик зашел на участок в мае. За это время застелили новое полотно, заменили бордюрный камень, расширили тротуары и парковочные карманы. Гарантийный срок службы асфальта — 5 лет.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» еще не все работы закончены. На перекрестке улицы Авиастроителей и Учительской установят новые светофоры. Действующие регулировщики свою службу отслужили.

Местные жители ремонта ждали. Вот только говорят: в округе еще много проблемных участков. Особенно сложно проехать во дворах.

—  Все здорово сделали, расширили. Шикарно просто. Еще бы во дворы зашли — там надо ремонтировать, — говорит житель Новосибирска Константин Зиновьев.

— Если проехать по дворам вдоль школы, то эта дорога очень проблемная. Там вообще караул. Всю подвеску можно посбивать, пока до нормальной дороги доедешь, — сетует житель Новосибирска Константин Горошанский.

Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» рассчитан на 9 лет. Каждый год из бюджетов разных уровней будут выделять по миллиарду рублей. В 2017-м в Новосибирской области отремонтируют 59 участков. 20 километров городских магистралей уже заменили. Остальное доделают к концу октября.

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