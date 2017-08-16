Курс валют: Молдавский лей укрепился к международным валютам
Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 16 августа.
Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 16 августа.
Так, официальный обменный курс за один доллар составит 17,8672 лея (-4,07 бана) и 20,9931 лея (-13,37 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял 17,9079 лея за один доллар и 21,1268 лея за один евро.
Официальный обменный курс по другим валютам составит: 0,6976 лея за 1 гривну, 4,5908 лея за румынский лей и 0,2982 лея за 1 российский рубль.