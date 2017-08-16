Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Британец победил рак после трансплантации десяти органов
В шоу "Голос" назвали причину удаления из жюри Гагариной и Лепса
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
"Гнездо нацизма": в США о появлении украинских двигателей в КНДР
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
12Растущее напряжение вокруг КНДР
09:55 (мск), источник: Actualitati.md

Курс валют: Молдавский лей укрепился к международным валютам

Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 16 августа.

ЦБ: $ 59.9266   +0.13 € 70.3718   -0.29 ММВБ: $ 59.6350   -0.08 € 70.0775   +0.03
Источник: Actualitati.md

Так, официальный обменный курс за один доллар составит 17,8672 лея (-4,07 бана) и 20,9931 лея (-13,37 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял 17,9079 лея за один доллар и 21,1268 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам составит: 0,6976 лея за 1 гривну, 4,5908 лея за румынский лей и 0,2982 лея за 1 российский рубль.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Кличко отменил указ изданный в 1147 году о создании Москвы
В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое перешло к Казахстану
Киев обвинил РФ в передаче украинских ракетных двигателей КНДР
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Китай вновь стал крупнейшим держателем госдолга США
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Организаторы US Open объяснили решение пригласить Шарапову
Социологи рассказали, как часто россияне употребляют алкоголь
Спорт
Подарок от «Янг Бойз»: ЦСКА выиграл первый матч плей-офф ЛЧ ЦСКА благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева сдержал натиск швейцарцев. А уже в компенсированное время защитник хозяев совершил невероятную ошибку
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербуржцы раскритиковали программу расселения хрущевок
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу Певица обратилась за советом к психологу.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь