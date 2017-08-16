Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Я срываюсь на ребенка: у него будет психотравма?
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Алсу показала округлившийся живот – СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
"Гнездо нацизма": в США о появлении украинских двигателей в КНДР
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10:15 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске рабочие отстают с ремонтом на магистральных теплосетях

Из-за этого запуск отопления в центре города могут отложить.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице и. о. мэра Сергей Чернышов проверил качество ремонта на магистральных тепловых сетях. На трёх объектах бригады филиала «Хабаровской теплосетевой компании» АО «ДГК» реконструируют трубопровод, но работы проходят с отставанием, что может повлиять на сроки запуска отопления. Проблемные участки находятся на улицах Слободской и Карла Маркса.

«По другим объектам мы идём по графику и нет опасений, что до 25 сентября не будет обеспечен запуск тепла. Но здесь есть двухнедельное отставание, которое предполагает улучшение организации работы. Нужно постараться завершить их в регламентные сроки, которые установлены на уровне правительства Хабаровского края, администрации города», — рассказал Сергей Чернышов.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, на улице Слободской старые трубы тепломагистрали № 18, которые пролежали в земле несколько десятилетий, заменят на новые. Подрядчики обещают выполнить работы до 20 сентября, потом рабочие займутся благоустройством территории. На участке трассы в районе улицы Карла Маркса, на тепломагистрали № 19, реконструкцию должны также закончить в срок. Самый сложный объект — магистраль № 31 в этом же районе города, где нужно заменить больше полкилометра труб.

«Здесь происходит реконструкция трассы — увеличение диаметра трубы. Это связано с тем, что назрела необходимость увеличить пропускную способность сетей. Строятся жилые комплексы. Чтобы был запас для развития города, нужны эти работы», — рассказал представитель подрядчика Дмитрий Шишкин.

Сейчас на объекте трудятся 32 человека. У заказчиков есть опасение, что подрядчик — компания из Красноярска — не уложится в сроки, и запуск тепла придётся отложить. Сергей Чернышов поручил составить график работ и еженедельно отчитываться о его выполнении.

«Наблюдается очень тревожная тенденция — объёмы работ по теплосетевой компании уменьшились практически вдвое, по муниципальным сетям — вчетверо. А аварийность выросла в два раза! Эти симптомы говорят, что необходимо находить решение данных проблем, потому что в противном случае мы быстро можем прийти к той ситуации, которая была 20 лет назад», — заявил Сергей Чернышов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Приморье никак не могут начать суд над бывшим вице-губернатором
Владельцы затонувшей баржи: природа Хабаровского края не пострадала
В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое перешло к Казахстану
Киев обвинил РФ в передаче украинских ракетных двигателей КНДР
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Китай вновь стал крупнейшим держателем госдолга США
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Организаторы US Open объяснили решение пригласить Шарапову
Социологи рассказали, как часто россияне употребляют алкоголь
Спорт
Подарок от «Янг Бойз»: ЦСКА выиграл первый матч плей-офф ЛЧ ЦСКА благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева сдержал натиск швейцарцев. А уже в компенсированное время защитник хозяев совершил невероятную ошибку
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу Певица обратилась за советом к психологу.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь