В Хабаровске рабочие отстают с ремонтом на магистральных теплосетях

В дальневосточной столице и. о. мэра Сергей Чернышов проверил качество ремонта на магистральных тепловых сетях. На трёх объектах бригады филиала «Хабаровской теплосетевой компании» АО «ДГК» реконструируют трубопровод, но работы проходят с отставанием, что может повлиять на сроки запуска отопления. Проблемные участки находятся на улицах Слободской и Карла Маркса.
«По другим объектам мы идём по графику и нет опасений, что до 25 сентября не будет обеспечен запуск тепла. Но здесь есть двухнедельное отставание, которое предполагает улучшение организации работы. Нужно постараться завершить их в регламентные сроки, которые установлены на уровне правительства Хабаровского края, администрации города», — рассказал Сергей Чернышов.
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«Здесь происходит реконструкция трассы — увеличение диаметра трубы. Это связано с тем, что назрела необходимость увеличить пропускную способность сетей. Строятся жилые комплексы. Чтобы был запас для развития города, нужны эти работы», — рассказал представитель подрядчика Дмитрий Шишкин.
Сейчас на объекте трудятся 32 человека. У заказчиков есть опасение, что подрядчик — компания из Красноярска — не уложится в сроки, и запуск тепла придётся отложить. Сергей Чернышов поручил составить график работ и еженедельно отчитываться о его выполнении.
«Наблюдается очень тревожная тенденция — объёмы работ по теплосетевой компании уменьшились практически вдвое, по муниципальным сетям — вчетверо. А аварийность выросла в два раза! Эти симптомы говорят, что необходимо находить решение данных проблем, потому что в противном случае мы быстро можем прийти к той ситуации, которая была 20 лет назад», — заявил Сергей Чернышов.