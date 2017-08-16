В Хабаровске рабочие отстают с ремонтом на магистральных теплосетях

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице и. о. мэра Сергей Чернышов проверил качество ремонта на магистральных тепловых сетях. На трёх объектах бригады филиала «Хабаровской теплосетевой компании» АО «ДГК» реконструируют трубопровод, но работы проходят с отставанием, что может повлиять на сроки запуска отопления. Проблемные участки находятся на улицах Слободской и Карла Маркса.

«По другим объектам мы идём по графику и нет опасений, что до 25 сентября не будет обеспечен запуск тепла. Но здесь есть двухнедельное отставание, которое предполагает улучшение организации работы. Нужно постараться завершить их в регламентные сроки, которые установлены на уровне правительства Хабаровского края, администрации города», — рассказал Сергей Чернышов.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, на улице Слободской старые трубы тепломагистрали № 18, которые пролежали в земле несколько десятилетий, заменят на новые. Подрядчики обещают выполнить работы до 20 сентября, потом рабочие займутся благоустройством территории. На участке трассы в районе улицы Карла Маркса, на тепломагистрали № 19, реконструкцию должны также закончить в срок. Самый сложный объект — магистраль № 31 в этом же районе города, где нужно заменить больше полкилометра труб.

«Здесь происходит реконструкция трассы — увеличение диаметра трубы. Это связано с тем, что назрела необходимость увеличить пропускную способность сетей. Строятся жилые комплексы. Чтобы был запас для развития города, нужны эти работы», — рассказал представитель подрядчика Дмитрий Шишкин.

Сейчас на объекте трудятся 32 человека. У заказчиков есть опасение, что подрядчик — компания из Красноярска — не уложится в сроки, и запуск тепла придётся отложить. Сергей Чернышов поручил составить график работ и еженедельно отчитываться о его выполнении.