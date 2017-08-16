Вклады челябинских клиентов «Резерва» компенсирует «Россельхозбанк»

«ФедералПресс» напоминает: утром 9 августа Центральный банк России сообщил об отзыве лицензии у «Резерва». Сотрудники кредитного учреждения заранее предупреждали клиентов о вероятном крахе, поэтому особенного ажиотажа новость не вызвала. Анонимный источник тогда рассказал «ФедералПресс», что «Резерв» всегда находился в зоне риска. В тот же день «Агентство по страхованию вкладов» заявило о наступлении страхового случая для клиентов банка.