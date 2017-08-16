Вклады челябинских клиентов «Резерва» компенсирует «Россельхозбанк»
ЧЕЛЯБИНСК, 16 августа, ФедералПресс. «Россельхозбанк» выплатит вкладчикам челябинского банка «Резерв» страховые возмещения.
ЧЕЛЯБИНСК, 16 августа, ФедералПресс. «Россельхозбанк» выплатит вкладчикам челябинского банка «Резерв» страховые возмещения.
Об этом «ФедералПресс» сообщили в департаменте общественных связей госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Также «Россельхозбанк» поможет клиентам московского КБ «Анелик РУ». Принимать заявления о выплатах, а также возвращать деньги вкладчикам начнут 23 августа.
Официальные сообщения о месте, времени, форме и порядке приема документов появятся накануне на сайте АСВ.
«ФедералПресс» напоминает: утром 9 августа Центральный банк России сообщил об отзыве лицензии у «Резерва». Сотрудники кредитного учреждения заранее предупреждали клиентов о вероятном крахе, поэтому особенного ажиотажа новость не вызвала. Анонимный источник тогда рассказал «ФедералПресс», что «Резерв» всегда находился в зоне риска. В тот же день «Агентство по страхованию вкладов» заявило о наступлении страхового случая для клиентов банка.