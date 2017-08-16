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10:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Вклады челябинских клиентов «Резерва» компенсирует «Россельхозбанк»

ЧЕЛЯБИНСК, 16 августа, ФедералПресс. «Россельхозбанк» выплатит вкладчикам челябинского банка «Резерв» страховые возмещения.

Об этом «ФедералПресс» сообщили в департаменте общественных связей госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Также «Россельхозбанк» поможет клиентам московского КБ «Анелик РУ». Принимать заявления о выплатах, а также возвращать деньги вкладчикам начнут 23 августа.

Официальные сообщения о месте, времени, форме и порядке приема документов появятся накануне на сайте АСВ.

«ФедералПресс» напоминает: утром 9 августа Центральный банк России сообщил об отзыве лицензии у «Резерва». Сотрудники кредитного учреждения заранее предупреждали клиентов о вероятном крахе, поэтому особенного ажиотажа новость не вызвала. Анонимный источник тогда рассказал «ФедералПресс», что «Резерв» всегда находился в зоне риска. В тот же день «Агентство по страхованию вкладов» заявило о наступлении страхового случая для клиентов банка.

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