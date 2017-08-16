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11:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На улице Свердловской ради реконструкции дороги снесут пять домов

Работы нужно выполнить до 15 октября.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске объявлены торги по сносу пяти частных домов на улице Свердловской. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчик работ — управление капстроительства Красноярска. Победитель торгов должен будет демонтировать дома и надворные постройки по ул. Свердловской, 101, 103, 105, 107, 109, после чего привести в порядок участок.

Работы нужно выполнить до 15 октября текущего года. Начальная стоимость контракта составляет 904 тыс. руб., источник финансирования — бюджета города. Итоги торгов будут подведены 22 августа.

Отметим, распоряжение об изъятии земель и объектов недвижимости по ул. Свердловской для муниципальных нужд было подписано еще декабре 2016 года. Предполагается реконструкция не только автомобильной дороги по ул. Свердловской, но и транспортной развязки на пересечении ул. Свердловской — Матросова — Семафорной. Собственникам домов предоставили другие объекты с выплатой компенсации.

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