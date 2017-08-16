Екатеринбургский памятник «дополнят» парковкой
Для отряда «Каравелла».
Для отряда «Каравелла».
Городское Управление заказчика по капитальному ремонту объявило аукцион на благоустройство территории во дворе «Дома Петрова» — памятника архитектуры на улице Февральской Революции, 11а. Об этом сообщает «Уралинформбюро».
Судя по документации, размещенной на портале госзакупок, там планируется обустроить парковку для автомобилей, огороженную металлическим забором с автоматическими воротами. Для этого подрядчикам придется выкорчевать растущее на площадке дерево и ликвидировать часть газона у южного фасада здания.
Аукцион назначен на 21 августа. Сдать объект подрядчик должен до 1 декабря 2017 года. Стоимость работ составит чуть больше 1 миллиона рублей.
Следует добавить, что «Дом Петрова» в 2016 году передали легендарному отряду «Каравелла». Но переедет он в новое помещение только после капремонта, на который горбюджет выделил без малого 12 миллионов рублей.
Как сообщает официальный портал мэрии Екатеринбурга, первый этап его уже завершен: усилены конструкции, перекрытия, заменены окна, залиты полы. До конца текущего года планируется завершить второй этап работ — заменить инженерные сети и провести внутреннюю отделку.