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10:57 (мск), источник: ЕАН

Центробанк предупреждает уральцев об опасной рекламе

Уральское главное управление Банка России периодически выявляет рекламу услуг по предоставлению займов населению лицами и организациями, не имеющими права на осуществление такой деятельности.

Это могут быть организации, не обладающие статусом кредитных, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и так далее, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, зачастую в рекламе услуг по выдаче потребительских займов не содержится всей необходимой информации о компании, оказывающей услугу, а указывается только телефонный номер.

По закону реклама финансовых услуг обязательно должна содержать название организации, оказывающей услугу. Отсутствие названия может быть признаком мошенничества, поскольку невозможно установить, законна ли деятельность этой компании.

Чтобы уберечь себя от обмана, нужно помнить: сведения о легальных организациях содержатся в государственном реестре, который находится в открытом доступе на официальном сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Финансовые рынки».

Кроме того, в офисе самой компании обязаны предоставлять соответствующие документы и сведения (номер лицензии, название организации, контактный телефон, адрес сайта в сети Интернет, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа). К ответственности за недобросовестную рекламу могут быть привлечены как компании, рекламирующие себя, так и те, кто такую рекламу распространяет.

Ответственность за нарушение законодательства о рекламе предусматривает наказание в виде штрафа на юридических лиц в размере до 500 тысяч рублей.

При выявлении указанных фактов Уральское ГУ Банка России направляет обращения в УФАС России по Свердловской области.

Уральское ГУ Банка России предлагает гражданам, которым стало известно о фактах рекламы финансовых услуг без указания наименования организации, сообщать информацию об этом по электронной почте 65bank@cbr.ru или по телефонам в Екатеринбурге: 269−68−85, 268−68−55.

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