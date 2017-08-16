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11:17 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове открылась подстанция «Спортивная»

На левом берегу Дона в Ростове-на-Дону начала работу подстанция «Спортивная», которая будет обеспечивать электроэнергией спортивные объекты Чемпионата мира по футболу-2018, а также потребителей, расположенных на прилегающей территории.

Как рассказал генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин, инвестиции в проект составили более 1 млрд руб.

«Ровно год назад была вбита первая свая подстанции, и спустя всего 12 месяцев мы вводим энергообьект в работу», — отметил он в ходе церемонии открытия.

«Спортивная» — один из самых современных энергообъектов Ростовской области.

«Запуск данного проекта призван дать стимул для дальнейшего развития левобережной зоны Ростова-на-Дону, а совместная плодотворная работа областных властей и МРСК Юга в перспективе будет способствовать подъему экономики региона», — сказал министр промышленности и энергетики донского региона Михаил Тихонов.

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