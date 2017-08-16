В Ростове открылась подстанция «Спортивная»
На левом берегу Дона в
На левом берегу Дона в
Как рассказал генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин, инвестиции в проект составили более 1 млрд руб.
«Ровно год назад была вбита первая свая подстанции, и спустя всего 12 месяцев мы вводим энергообьект в работу», — отметил он в ходе церемонии открытия.
«Спортивная» — один из самых современных энергообъектов Ростовской области.
«Запуск данного проекта призван дать стимул для дальнейшего развития левобережной зоны