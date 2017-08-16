В Рыбинске начнут строить скоростные суда для Сочи
Рыбинский и феодосийский судостроительные заводы будут совместно строить скоростные корабли.
Рыбинский и феодосийский судостроительные заводы будут совместно строить скоростные корабли.
Соглашение о сотрудничестве между двумя предприятиями подписано 15 августа во время рабочей поездки ярославской делегации в Крым. По информации правительства Ярославской области, документ предполагает ведение совместной деятельности по строительству серии скоростных судов на подводных крыльях для организации по поручению президента РФ регулярного морского пассажирского сообщения между Сочи и городами, расположенными на морском побережье Кавказа и Крымского полуострова.
— Те корабли, которые мы строим по линии гособоронзаказа, должны достраиваться непосредственно на месте, на воде, — говорит генеральный директор рыбинского завода Олег Белков. —
Сообщается, что оба предприятия обладают компетенциями и производственными мощностями по проектированию и производству серии скоростных судов на подводных крыльях. Строительство начнется уже в 2017 году.