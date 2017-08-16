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11:05 (мск), источник: "Российская газета"

В Рыбинске начнут строить скоростные суда для Сочи

Рыбинский и феодосийский судостроительные заводы будут совместно строить скоростные корабли.

Соглашение о сотрудничестве между двумя предприятиями подписано 15 августа во время рабочей поездки ярославской делегации в Крым. По информации правительства Ярославской области, документ предполагает ведение совместной деятельности по строительству серии скоростных судов на подводных крыльях для организации по поручению президента РФ регулярного морского пассажирского сообщения между Сочи и городами, расположенными на морском побережье Кавказа и Крымского полуострова.

— Те корабли, которые мы строим по линии гособоронзаказа, должны достраиваться непосредственно на месте, на воде, — говорит генеральный директор рыбинского завода Олег Белков. — Когда-то достроечная база у предприятия была в Феодосии. Мы долго выбирали новую площадку, но, когда посетили завод под Феодосией, все вопросы отпали. Вместе с руководством крымского предприятия мы обсудили возможность совместной и взаимовыгодной работы. Портфель заказов у нашего предприятия немалый. И если все пойдет по плану, то наши коллеги будут обеспечены заказами до 2030 года.

Сообщается, что оба предприятия обладают компетенциями и производственными мощностями по проектированию и производству серии скоростных судов на подводных крыльях. Строительство начнется уже в 2017 году.

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