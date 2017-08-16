Доходы семьи бывшего президента Николая Тимофти за 2016 год

Источник: Noi.md

Как сообщает портал «Трибуна», согласно декларации о доходах, бывшая первая леди Маргарета Тимофти получила в 2016 году доходы в виде заработной платы в Секретариате парламента в размере 124 444,44 леев, а Николай Тимофти, на должности президента страны — 320 557 леев.

Также Маргарета Тимофти указала, что в виде пенсии получила 24 203,52 лея и в виде компенсаций — 27 803 лея, а Николай Тимофти получил пенсию в размере 254 158 леев.

Семье Тимофти также принадлежит сельскохозяйственный участок, площадью в 0,0569 га, приобретенный в 1996 году, стоимость которого составляет 44 419 леев и квартира площадью в 85,3 м², стоимость которой составляет 502 975 леев.

Бывшая первая леди также указала, что владеет: «изделиями из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведения искусства и предметы культа, объекты национального или мирового культурного достояния, стоимость которых превышает 15 средних заработных плат по экономике» — 3 шт. ; «коллекциями произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия или других объектов, стоимость каковых превышает 20 средних заработных плат по экономике» — 3 шт. ; «финансовыми активами, то есть денежными средствами в наличной национальной или иностранной валюте в сумме, превышающей 15 средних заработных плат по экономике, не депонированные в финансовых учреждениях».