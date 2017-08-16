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11:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Казахстане построят крупнейшую в Центральной Азии птицефабрику

АСТАНА, 16 авг — Sputnik. Банк развития Казахстана (БРК) профинансировал первую очередь строительства Макинской птицефабрики по выращиванию бройлеров в Буландынском районе Акмолинской области.

Источник: Sputniknews.kz

Сумма займа со стороны БРК сроком до 10 лет составила 16,1 миллиарда тенге. Общая стоимость первой очереди проекта — 33,5 миллиарда тенге.

Производительность первой очереди птицефабрики составит 30 тысяч тонн бройлеров в год в живом весе. После ввода в строй второй очереди Макинская птицефабрика по объемам производства станет крупнейшей в регионе Центральной Азии.

Новая птицефабрика будет биобезопасной и экологичной, здесь будет использоваться энергосберегающее оборудование на стадиях инкубационного производства, убоя птицы и производства мясокостной муки.

«Находясь в зоне продовольственного пояса Астаны, проект не только обеспечит регулярную поставку мяса птицы в столицу, но и позволит увеличить экспортный потенциал отрасли птицеводства Казахстана за счет производства высококачественной, конкурентоспособной продукции на современном энергоэффективном оборудовании», — подчеркнула старший банкир дирекции по работе с клиентами БРК Асель Шитенова.

Ввод в эксплуатацию первой очереди птицефабрики запланирован на третий квартал 2018 года. Первая очередь предусматривает запуск четырех площадок по выращиванию бройлеров с двенадцатью птичниками на каждой, инкубатора, завода по переработке птицы. Вторая очередь будет введена в строй в 2020 году и включает в себя строительство дополнительно 48 птичников на четырех площадках и, соответственно, увеличение мощности предприятия до 60 тыс. тонн продукции в живом весе в год.

Продукция предприятия рассчитана на внутренний рынок, прежде всего, Астаны и Караганды, где планируется реализовывать соответственно до 40% и 20% производимого куриного мяса.

«Макинская птицефабрика — современная фабрика, которая обеспечит регион охлажденным мясом бройлера. Для Казахстана это относительно новый продукт, но охлажденное мясо широко используется в потреблении во всем мире. Общая потребность Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областей в курином мясе, где мы планируем присутствовать, оценивается в объеме 82 тысяч тонн в год, из которых только 22 тысячи тонн в настоящее время покрывается казахстанскими птицефабриками», — подчеркнул учредитель группы компаний Aitas, в которую входит Макинская птицефабрика, Серик Толукпаев.

По словам Толукпаева, в целом по республике отечественные производители мяса курицы обеспечивают лишь 48% потребности внутреннего рынка. Доступное финансирование со стороны БРК внесет свой вклад в импортозамещение на казахстанском рынке продовольствия.

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