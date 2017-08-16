Строительство ВСМ Москва — Казань начнется в 2018 году

«В следующем году мы начинаем строительство», — сказал он. По словам Мишарина, проектирование ВСМ планируется завершить в этом году.

Участок Москва — Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва — Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн рублей, и проекта «Шелковый путь», который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. Как сообщал ранее президент РЖД Олег Белозеров, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022−2023 гг.

Китай намерен предоставить 400 млрд рублей на проект ВСМ Москва — Казань в кредит на 20 лет, более 100 млрд рублей — в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.

Консорциум «Немецкая инициатива» (входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании) предложил РЖД профинансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань на €2,7 млрд и привлечь в проект до €800 млн.