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13:54 (мск), источник: ТАСС

Строительство ВСМ Москва — Казань начнется в 2018 году

ДЕР. ДВОРИКИ //Владимирская область/, 16 августа. / ТАСС/. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань начнется в 2018 году, заявил первый вице-президент ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Александр Мишарин на форуме «Территория смыслов».

«В следующем году мы начинаем строительство», — сказал он. По словам Мишарина, проектирование ВСМ планируется завершить в этом году.

Участок Москва — Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва — Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн рублей, и проекта «Шелковый путь», который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. Как сообщал ранее президент РЖД Олег Белозеров, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022−2023 гг.

Китай намерен предоставить 400 млрд рублей на проект ВСМ Москва — Казань в кредит на 20 лет, более 100 млрд рублей — в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.

Консорциум «Немецкая инициатива» (входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании) предложил РЖД профинансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань на €2,7 млрд и привлечь в проект до €800 млн.

Протяженность ВСМ Москва — Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50−70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.

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