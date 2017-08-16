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11:12 (мск), источник: VN.ru

Литр АИ-92 впервые стал стоить дороже 36 рублей

За прошедшую неделю максимальная цена на самый популярный бензин — марки АИ-92 — впервые в Новосибирске превысила отметку в 36 рублей.

В среднем потребительские цены на автомобильный бензин в нашем городе увеличились на 0,2%, в том числе на бензин марки АИ-80 — на 0,7%, на бензин марки АИ-92 — на 0,3%, на бензин марки АИ-95 — на 0,2%. Потребительские цены на дизельное топливо не изменились, сообщает Новосибирскстат.

Однако разброс между минимальными и максимальными ценами на разных АЗС достаточно велик, так что в реальности стоимость бензина на конкретной автоколонке может отличаться от средних значений. Так, средняя цена на АИ-80 составила 29,95 рубля, хотя на деле цена варьируется от 29,90 до 30 рублей за литр.

АИ-95 стоит в среднем 38,82 рубля, разброс цен составляет от 38,50 до 39,60 рубля за литр. Солярку можно приобрести в среднем за 38,32 рубля за литр, цены начинаются от 38 рублей и заканчиваются 38,65 рубля.

Отдельно стоит отметить бензин самой популярной марки — АИ-92, цена на который впервые преодолела отметку в 36 рублей. При средней стоимости 35,72 рубля за литр минимальная цена начинается от 35,40 рублей, а максимальная достигает 36,15 рубля.

Средняя цена на АИ-92 для всей России составила на конец июня 36,96 рубля, сообщает Федеральная служба государственной статистики РФ. Дороже всего топливо этой марки стоит на Чукотке (51,50 рубля за литр), дешевле всего — в Чечне (34,36 рубля за литр). В Москве литр АИ-92 в указанный период стоил в среднем 37,52 рубля.

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