Литр АИ-92 впервые стал стоить дороже 36 рублей

В среднем потребительские цены на автомобильный бензин в нашем городе увеличились на 0,2%, в том числе на бензин марки АИ-80 — на 0,7%, на бензин марки АИ-92 — на 0,3%, на бензин марки АИ-95 — на 0,2%. Потребительские цены на дизельное топливо не изменились, сообщает Новосибирскстат.

Однако разброс между минимальными и максимальными ценами на разных АЗС достаточно велик, так что в реальности стоимость бензина на конкретной автоколонке может отличаться от средних значений. Так, средняя цена на АИ-80 составила 29,95 рубля, хотя на деле цена варьируется от 29,90 до 30 рублей за литр.

АИ-95 стоит в среднем 38,82 рубля, разброс цен составляет от 38,50 до 39,60 рубля за литр. Солярку можно приобрести в среднем за 38,32 рубля за литр, цены начинаются от 38 рублей и заканчиваются 38,65 рубля.

Отдельно стоит отметить бензин самой популярной марки — АИ-92, цена на который впервые преодолела отметку в 36 рублей. При средней стоимости 35,72 рубля за литр минимальная цена начинается от 35,40 рублей, а максимальная достигает 36,15 рубля.