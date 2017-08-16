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11:15 (мск), источник: PROUFU.ru

В мэрии Уфы объяснили, почему на проспекте Октября перекладывают новый асфальт

На проспекте Октября возле остановки «Железнодорожная больница» заново укладывают асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Уфы.

Известно, что подрядчик уже во время внутренней проверки заметил недостатки в новом асфальтовом покрытии и оперативно заменил его на новый. В Администрации отметили, что работы проводятся за счет подрядной организации.

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