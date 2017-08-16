В мэрии Уфы объяснили, почему на проспекте Октября перекладывают новый асфальт
На проспекте Октября возле остановки «Железнодорожная больница» заново укладывают асфальт. Об этом сообщили в
На проспекте Октября возле остановки «Железнодорожная больница» заново укладывают асфальт. Об этом сообщили в
Известно, что подрядчик уже во время внутренней проверки заметил недостатки в новом асфальтовом покрытии и оперативно заменил его на новый. В Администрации отметили, что работы проводятся за счет подрядной организации.