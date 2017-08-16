Аграрии Южного Урала получили более 2 млрд рублей господдержки

Аграрии Челябинской области уже получили более 2,2 млрд рублей господдержки (53% годовых ассигнований) — об этом в ходе селекторного совещания с руководителями сельхозпредприятий и муниципальных образований заявил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

До 1 сентября министерство принимает документы на выплату субсидий на приобретение минеральных удобрений. На возмещение части затрат направят 30 млн рублей из региональной казны. Деньги на счета поступят в сентябре.

С 10 по 20 августа принимаются документы для выплаты субсидий на приобретение племенного молодняка и семенного материала, объем поддержки по этому направлению составит 41 млн рублей.

С 6 по 14 сентября будут приниматься документы на выплату несвязанной поддержки на производство масличных культур и продовольственного картофеля.

Кроме того, до 172 млн рублей увеличены субсидии на приобретение техники за счет средств регионального бюджета. В прошлом году на эти цели направили 62 млн рублей. В 2017 году в порядок выплаты субсидии внесены изменения, которые позволят получить частичное возмещение затрат на приобретение молочного оборудования и оборудования для утилизации сельскохозяйственных отходов. Это дополнительно к выплате субсидий на приобретение энергоемких тракторов и комбайнов, посевных комплексов, опрыскивателей, разбрасывателей удобрений и другой техники. Прием документов будет происходить с 1 по 30 ноября.

До 1 октября документы необходимо подать на выплату субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Это 3 млн рублей из регионального бюджета.

Ежемесячно министерство принимает документы на выплату субсидий по компенсации процентных ставок по кредитам, оформленным до 1 января 2017 года. Выплата субсидий осуществляется из федерального и регионального бюджетов.