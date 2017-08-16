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11:47 (мск), источник: dostup1.ru

Аграрии Южного Урала получили более 2 млрд рублей господдержки

Это, по словам министра сельского хозяйства Челябинской области Сергея Сушкова, 53% годовых ассигнований.

Аграрии Челябинской области уже получили более 2,2 млрд рублей господдержки (53% годовых ассигнований) — об этом в ходе селекторного совещания с руководителями сельхозпредприятий и муниципальных образований заявил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

До 1 сентября министерство принимает документы на выплату субсидий на приобретение минеральных удобрений. На возмещение части затрат направят 30 млн рублей из региональной казны. Деньги на счета поступят в сентябре.

С 10 по 20 августа принимаются документы для выплаты субсидий на приобретение племенного молодняка и семенного материала, объем поддержки по этому направлению составит 41 млн рублей.

С 6 по 14 сентября будут приниматься документы на выплату несвязанной поддержки на производство масличных культур и продовольственного картофеля.

Кроме того, до 172 млн рублей увеличены субсидии на приобретение техники за счет средств регионального бюджета. В прошлом году на эти цели направили 62 млн рублей. В 2017 году в порядок выплаты субсидии внесены изменения, которые позволят получить частичное возмещение затрат на приобретение молочного оборудования и оборудования для утилизации сельскохозяйственных отходов. Это дополнительно к выплате субсидий на приобретение энергоемких тракторов и комбайнов, посевных комплексов, опрыскивателей, разбрасывателей удобрений и другой техники. Прием документов будет происходить с 1 по 30 ноября.

До 1 октября документы необходимо подать на выплату субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Это 3 млн рублей из регионального бюджета.

Ежемесячно министерство принимает документы на выплату субсидий по компенсации процентных ставок по кредитам, оформленным до 1 января 2017 года. Выплата субсидий осуществляется из федерального и регионального бюджетов.

В работе подразделений министерства и на согласовании в областном правительстве также находятся порядки выплаты средств на возмещение затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, на развитие племенного животноводства и элитного семеноводства и на увеличение поголовья крупного рогатого скота молочных и мясных пород. Также в ближайшее время будет принят порядок выплаты субсидий на вовлечение в оборот земель селькохозяйственного назначения. На эти цели будет направлено 10 млн рублей.

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