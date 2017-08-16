Историческую усадьбу в центре Челябинска приведут в порядок
Правительство региона утвердило границы зоны охраны объекта культурного наследия.
Правительство региона утвердило границы зоны охраны объекта культурного наследия.
Флигель городской усадьбы Д. П. Первухиной, расположенный в центре Челябинска, приведут в порядок, постановление о границах зоны охраны объекта культурного наследия было принято на заседании регионального правительства, сообщают в
«Исторические здания могут быть украшением города, а могут быть его черными пятнами. Когда я смотрю на этот объект, я четко понимаю, что представляю себе центр Челябинска
Для дома на улице Свободы, 22а установили особый режим использования земель и требований к градостроительным регламентам. Эта мера должна поспособствовать сохранности объекта. В рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС глава региона поручил челябинским властям позаботиться о реконструкции и других исторических зданий, расположенных на гостевых маршрутах.