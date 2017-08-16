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11:43 (мск), источник: АиФ Челябинск

Историческую усадьбу в центре Челябинска приведут в порядок

Правительство региона утвердило границы зоны охраны объекта культурного наследия.

Флигель городской усадьбы Д. П. Первухиной, расположенный в центре Челябинска, приведут в порядок, постановление о границах зоны охраны объекта культурного наследия было принято на заседании регионального правительства, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

«Исторические здания могут быть украшением города, а могут быть его черными пятнами. Когда я смотрю на этот объект, я четко понимаю, что представляю себе центр Челябинска по-другому. Исходя из этой логики, нужно добиться, чтобы собственник восстановил исторический облик здания, провел необходимую реконструкцию», — отметил Борис Дубровский.

Для дома на улице Свободы, 22а установили особый режим использования земель и требований к градостроительным регламентам. Эта мера должна поспособствовать сохранности объекта. В рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС глава региона поручил челябинским властям позаботиться о реконструкции и других исторических зданий, расположенных на гостевых маршрутах.

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