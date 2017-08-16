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11:37 (мск), источник: ИА Башинформ

Стали известны самые выгодные по зарплате сферы для работы в Уфе

УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Портал Superjob проанализировал активность на рынке труда Уфы за первые шесть месяцев этого года. С января по июнь уфимские работодатели разместили на 21% больше предложений для новых сотрудников. Летом активность уфимского бизнеса также держится на высоком уровне, констатируют эксперты.

На первом месте по количеству вакансий или +60% вакансий за это время — сфера туризма и гостинично-ресторанного бизнеса.

В Топ-3 лучших вакансий в этой сфере, открытых на Superjob, вошли: шеф-повар с заработной платой не ниже 100 тысяч рублей, менеджер по туризму, за работу которого готовы платить от 30 до 100 тысяч рублей, и менеджер по сопровождению корпоративных клиентов с зарплатой от 30 до 35 тысяч рублей.

На втором месте предложения для рабочего персонала, которых стало больше на 54%. В число трех самых высокодоходных предложений о работе вошли машинист грунтового, асфальтового катка с зарплатой от 60 до 100 тысяч рублей. На второй строчке самых выгодных вакансий для рабочих — электросварщик 5−6 разряда с зарплатой от 50 до 80 тысяч рублей и рабочий по расколке стеновых бетонных блоков. За его работу готовы платить от 40 до 50 тысяч рублей в месяц.

На третьем месте по количеству заявленных вакансий — предложения для административного персонала. Их стало больше на 39%.

В число лучших вакансий, открытых в настоящее время, вошли специалист по обеспечению с зарплатой до 40 тысяч рублей, администратор розничной сети с зарплатой от 30 тысяч рублей и оператор call-центра, работа которого оценивается до 30 тысяч рублей.

«Наиболее активно предлагают работу в Уфе крупные компании, с численностью персонала более 500 человек. 46% вакансий разместили именно они. Более трети вакансий поступило от представителей малого бизнеса. 18% объявлений о работе приходится на средний бизнес», — сообщил сотрудник пресс-службы Superjob Сергей Денисенко.

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