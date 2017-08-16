Крым не испытывает дефицита электроэнергии — «Крымэнерго»

Источник: РИА "Новости"

При этом он отметил, что в настоящее время на полуострове уже не применяются временные графики отключений света.

«Очень жарко, люди не задумываются, что массовое включение кондиционеров повышает мощность потребления. Потребление повышенное, но электроэнергии хватает. В ГУП “Крымэнерго” создали оперативные штабы, в каждом городе, в каждом РЭС существуют бригады, которые оперативно реагируют на недопущение включения графиков веерного отключения. На сегодня приняты все меры, у граждан в квартирах с 19.00 до 22.00 (пиковое время для нагрузки) электроэнергия присутствует», — сказал Сергеев.

В то же время, по его словам, по просьбе «Крымэнерго» крупные предприятия в часы пик снижали энергомощность, чтобы в домах крымчан был свет. «Были моменты, когда мы обращались к крупным предприятиям с просьбой снизить мощность. Не отключить, а снизить. Спасибо им за то, что откликнулись и в часы пика снижали нагрузку», — подчеркнул Сергеев.