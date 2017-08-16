Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
"Гнездо нацизма": в США о появлении украинских двигателей в КНДР
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
11:47 (мск), источник: РИА Крым

Крым не испытывает дефицита электроэнергии — «Крымэнерго»

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости (Крым). Несмотря на вызванное жарой повышение потребления электроэнергии, Крыму хватает собственной генерации. Об этом в эфире радио «Спутник в Крым» заявил заместитель генерального директора ГУП «Крымэнерго» Валерий Сергеев.

Источник: РИА "Новости"

При этом он отметил, что в настоящее время на полуострове уже не применяются временные графики отключений света.

«Очень жарко, люди не задумываются, что массовое включение кондиционеров повышает мощность потребления. Потребление повышенное, но электроэнергии хватает. В ГУП “Крымэнерго” создали оперативные штабы, в каждом городе, в каждом РЭС существуют бригады, которые оперативно реагируют на недопущение включения графиков веерного отключения. На сегодня приняты все меры, у граждан в квартирах с 19.00 до 22.00 (пиковое время для нагрузки) электроэнергия присутствует», — сказал Сергеев.

В то же время, по его словам, по просьбе «Крымэнерго» крупные предприятия в часы пик снижали энергомощность, чтобы в домах крымчан был свет. «Были моменты, когда мы обращались к крупным предприятиям с просьбой снизить мощность. Не отключить, а снизить. Спасибо им за то, что откликнулись и в часы пика снижали нагрузку», — подчеркнул Сергеев.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в начале августа в связи с аномальной жарой в Крыму возникли проблемы с электроснабжением: из-за повышенного использования электроприборов объемы потребления достигли предела и превысили суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту «Тамань — Крым». В связи с этим в некоторых регионах полуострова применялись временные графики отключений. Кроме того, для уменьшения количества аварийных отключений «Крымэнерго» призвало крымчан экономить электроэнергию в вечернее пиковое время.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Как украинцы в Крым ездят. Репортаж с границы
В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое перешло к Казахстану
Киев обвинил РФ в передаче украинских ракетных двигателей КНДР
Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Китай вновь стал крупнейшим держателем госдолга США
Ассоциация тенниса США объяснила решение пригласить Шарапову
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу Певица обратилась за советом к психологу.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь