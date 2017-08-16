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11:47 (мск), источник: Клопс.ru

Кабмин выделит Калининградской области 1 млрд 250 тысяч рублей на ремонт дорог

Калининградская область получит 1 млрд 250 тысяч рублей на ремонт региональных дорог в ближайшие два года. Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов во время совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России с Владимиром Путиным.

Источник: Клопс.ru

«В текущем году выделено девять миллиардов межбюджетных трансфертов на ремонт дорог в СЗФО, но мы видим, что этих денег не хватает. В приоритетную программу “Безопасные и качественные дороги” включена Калининградская область. Как минимум за два года на ремонт дорог в регионе будет направлено 1 250 млрд. Но это не решит проблемы региональной дорожной сети, которые копились годами», — отметил Соколов.

Ремонт дорог в Калининградской области в рамках проекта Минтранса в 2017 и 2018 годах будет стоить 2,5 млрд рублей. Программа рассчитана до 2025 года. Закончить основную часть работ планируют до начала ЧМ-2018.

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