Кабмин выделит Калининградской области 1 млрд 250 тысяч рублей на ремонт дорог

«В текущем году выделено девять миллиардов межбюджетных трансфертов на ремонт дорог в СЗФО, но мы видим, что этих денег не хватает. В приоритетную программу “Безопасные и качественные дороги” включена Калининградская область. Как минимум за два года на ремонт дорог в регионе будет направлено 1 250 млрд. Но это не решит проблемы региональной дорожной сети, которые копились годами», — отметил Соколов.