Путин поручил начать строительство терминала в Пионерском в этом году

Источник: Калининград.Ru

Глава государства отметил, что терминал сможет принимать 225 тысяч круизных и 80 тысяч паромных пассажиров в год. «Необходимо обеспечить начало реализации этого проекта уже в текущем году», — сказал президент.

Ранее врио губернатора Антон Алиханов сообщал, что в 2017 году планируют приступить к подготовке инженерной инфраструктуры для строительства терминала в Пионерском. В соответствии с проектом подрядчик должен проложить водовод, сети бытовой канализации и газопровод высокого давления.

В конце 2016 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту морского круизного терминала в Пионерском. Документацию подготовила компания «Морстройтехнология».