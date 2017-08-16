Путин поручил начать строительство терминала в Пионерском в этом году

Глава государства отметил, что терминал сможет принимать 225 тысяч круизных и 80 тысяч паромных пассажиров в год. «Необходимо обеспечить начало реализации этого проекта уже в текущем году», — сказал президент.
Ранее врио губернатора Антон Алиханов сообщал, что в 2017 году планируют приступить к подготовке инженерной инфраструктуры для строительства терминала в Пионерском. В соответствии с проектом подрядчик должен проложить водовод, сети бытовой канализации и газопровод высокого давления.
В конце 2016 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту морского круизного терминала в Пионерском. Документацию подготовила компания «Морстройтехнология».
Проект решили реализовывать по системе государственно-частного партнёрства. Однако из-за затянувшихся переговоров с потенциальным инвестором начало работ неоднократно переносилось. Изначально строительство объекта планировали начать осенью 2016 года. По задумке властей, новый порт сможет принять пассажиров к чемпионату мира по футболу 2018 года. Строительство терминала входит в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)».