Похитителей нефти задержали под Всеволожском

Шестерых похитителей нефти задержали правоохранители в Ленобласти. Причем, качала нефть преступная группа в промышленных масштабах.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», злоумышленников застали на месте преступления рано утром 15 августа: они похищали дизельное топливо из магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) «Ярославль-Приморск-2», принадлежащего ОАО «Транснефть-Балтика».

Преступники сделали врезку на 680 километре участка и были пойманы с поличным.

Нефть выкачивали через шланг высокого давления в районе деревни Порошкино Всеволожского района Ленобласти, а вывозили топливо ночами на самосвале китайского производства.

С места преступления изъято около 50 тонн похищенного дизельного топлива на сумму 1 600 000 рублей, а также 10 мобильных телефонов, рации, шланги, краны, приборы учета и контроля процесса хищения топлива из МНПП.