Похитителей нефти задержали под Всеволожском
Шестеро мужчин сделали врезку на 680 километре участка и были пойманы с поличным.
Шестеро мужчин сделали врезку на 680 километре участка и были пойманы с поличным.
Шестерых похитителей нефти задержали правоохранители в Ленобласти. Причем, качала нефть преступная группа в промышленных масштабах.
Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», злоумышленников застали на месте преступления рано утром 15 августа: они похищали дизельное топливо из магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) «Ярославль-Приморск-2», принадлежащего ОАО «Транснефть-Балтика».
Нефть выкачивали через шланг высокого давления в районе деревни Порошкино Всеволожского района Ленобласти, а вывозили топливо ночами на самосвале китайского производства.
В правоохранительных органах сообщают, что преступников, причастных к краже нефти, было больше, чем удалось задержать на месте преступления.