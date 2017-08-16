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11:51 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские фермеры получили гранты на развитие хозяйства

Деньги получили руководители шести крестьянских фермерских хозяйств региона.

Источник: РИА "Новости"

Шесть крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) Красноярского края получили грантовую помощь на развитие семейных животноводческих ферм, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Как рассказал заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Леонид Шорохов, в целом соискателями грантов в этом году стали 13 фермеров. Поддержку же в размере 38 млн 170 тысяч рублей получат шесть глав крестьянских фермерских хозяйств.

«По условиям, соискатель гранта должен иметь 40% собственных средств от стоимости проекта. Это достаточно серьезная сумма, если учесть, что максимальная сумма по данному направлению может достигать 30 млн рублей. Потенциальные соискатели начали более взвешенно оценивать свои силы, поэтому в 2017 году их количество по сравнению с 2016 годом, который стал рекордным по числу участников и победителей, сократилось. В прошлом году из 31 заявителя победителями стали 10, сумма поддержки составила 91,4 млн рублей. Главное для нас — качественно реализованный проект в соответствии с разработанным бизнес-планом. Получение гранта накладывает большую ответственность за целевое использование бюджетных средств», — подчеркнул Леонид Шорохов.

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм — одно из направлений господдержки, реализуемой с 2012 года среди других мер грантовой помощи: гранты начинающим фермерам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, а также гранты на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности.

«Фермеры создают точки роста на селе, формируют здоровую среду, поэтому, помимо сельскохозяйственных проектов, мы поддерживаем и иные виды деятельности, востребованные в различных территориях — сельский туризм, сбор дикоросов и так далее. Программа развивается, претерпевает изменения — например, мера по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов, появившаяся в прошлом году, вызвала большой интерес у участников конкурса. 5 краевых кооперативов получили господдержку на сумму почти 90 млн рублей. Также в прошлом году по инициативе губернатора края Виктора Толоконского максимальный размер гранта начинающим фермерам был увеличен в 2 раза — до 3 млн рублей. Это стало хорошим прецедентом, и в 2017 году соответственное увеличение прошло и на федеральном уровне, правда, только для разведения крупного рогатого скота молочного и мясного направления», — сообщил Леонид Шорохов.

Уже 18 августа победителям грантового конкурса на развитие семейных животноводческих ферм вручат сертификаты, удостоверяющие право на господдержку. Заявочные кампании на предоставление грантов по трем оставшимся направлениям стартуют в начале осени.

За все время действия грантовой программы в регионе — с 2012 по 2016 годы — госпомощь оказана 235 участникам. 185 из них — начинающие фермеры, 39 — главы КФХ, развивающие направление «Семейная животноводческая ферма», 5 сельхозкооперативов и 6 глав КФХ, занимающихся несельскохозяйственными видами деятельности.

Всего из краевого и федерального бюджетов было выделено более 735 млн рублей, из которых почти 423 млн рублей — краевые деньги. В 2016 краевой минсельхоз получил серебряную медаль Минсельхоза России за эффективную поддержку фермерства. В результате грантовой поддержки поголовье крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах грантополучателей увеличилось в 3 раза — с 1,5 до 4,5 тыс голов.

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