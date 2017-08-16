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13:24 (мск), источник: РИАЦ

Новые автобусные маршруты в Волгограде набирают популярность

В январе 2017 года городские власти запустили 7 новых опорных муниципальных автобусных маршрутов, которые за 7 месяцев перевезли порядка 10 млн пассажиров. Популярность новых маршрутов увеличивается с каждым месяцем.

Источник: РИАЦ

Так, если в начале года 159 современных комфортабельных и безопасных автобуса большой вместимости перевезли только 452 тысячи пассажиров, то за июль пассажиропоток на этих 7 направлениях составил 1,9 млн человек — в 4 раза больше. Это подтверждает своевременность и необходимость расширения маршрутной сети Волгограда — основы реализуемой комплексной транспортной схемы.

В первый месяц работы 7 новых опорных маршрутов горожане оценивали нововведения, совершали пробные поездки по появившимся направлениям, сравнивали их с другими автобусными, а также трамвайными и троллейбусными линиями. В этот период пассажиропоток на новых маршрутах, которые начали обслуживать 164 современных автобуса большой вместимости, подключенные к ГЛОНАСС и оснащенные мощными климатическими системами, был относительно невысоким. Однако из месяца в месяц волгоградцы все больше отдавали предпочтение новому комфортабельному и безопасному транспорту, поездку в котором можно оплачивать безналичным способом с помощью карты «Волна» — сегодня она позволяет экономить на проезде от 10% до 40%. Так, по сравнению с январем 2017 года, в марте пассажиропоток на автобусном направлении № 20 вырос в более чем вдвое. В этом же временном отрезке динамичный рост количества перевезенных горожан показал и маршрут № 35 — в январе автобусами воспользовались 55,6 тысяч пассажиров, в марте — 156,6 тысяч человек.

164 новых низкопольных автобуса большой вместимости с высоким уровнем технического оснащения поставил на 7 новых муниципальных маршрутов инвестор в рамках муниципально-частного партнерства, таким образом, существенно расширив автобусный парк Волгограда. Пополнение и обновление автопарка продолжается на протяжении трех лет: в 2015—2017 годах муниципальный перевозчик «ВПАТП-7» получил 104 новых единицы комфортабельного транспорта большой вместимости. Эти автобусы также подключены к спутниковой системе навигации, что дает возможность операторам городского центра управления пассажирскими перевозками контролировать соблюдение водителями графика движения. Связь с ГЛОНАСС имеют и порядка 130 новых автобусов средней вместимости, которые весной текущего года приступили к обслуживанию 10 городских направлений.

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