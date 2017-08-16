Новые автобусные маршруты в Волгограде набирают популярность

Так, если в начале года 159 современных комфортабельных и безопасных автобуса большой вместимости перевезли только 452 тысячи пассажиров, то за июль пассажиропоток на этих 7 направлениях составил 1,9 млн человек — в 4 раза больше. Это подтверждает своевременность и необходимость расширения маршрутной сети Волгограда — основы реализуемой комплексной транспортной схемы.

В первый месяц работы 7 новых опорных маршрутов горожане оценивали нововведения, совершали пробные поездки по появившимся направлениям, сравнивали их с другими автобусными, а также трамвайными и троллейбусными линиями. В этот период пассажиропоток на новых маршрутах, которые начали обслуживать 164 современных автобуса большой вместимости, подключенные к ГЛОНАСС и оснащенные мощными климатическими системами, был относительно невысоким. Однако из месяца в месяц волгоградцы все больше отдавали предпочтение новому комфортабельному и безопасному транспорту, поездку в котором можно оплачивать безналичным способом с помощью карты «Волна» — сегодня она позволяет экономить на проезде от 10% до 40%. Так, по сравнению с январем 2017 года, в марте пассажиропоток на автобусном направлении № 20 вырос в более чем вдвое. В этом же временном отрезке динамичный рост количества перевезенных горожан показал и маршрут № 35 — в январе автобусами воспользовались 55,6 тысяч пассажиров, в марте — 156,6 тысяч человек.