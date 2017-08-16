Сотрудники Воронежского водоканала объяснили высокие счета за холодную воду в июле 2017 года

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы начали массово обращаться в управляющие компании из-за высоких начислений за холодное водоснабжение в июле. Специалисты ООО «РВК-Воронеж» рассчитали плату по нормативу, так как потребители своевременно не предоставили данные показаний счетчиков, сообщила пресс-служба компании во вторник, 15 августа.

Квитанции с начислениями по нормативу по данным Единого расчетного центра ЕПСС ЖКХ, а не по данным приборов учета, получили более 20 тыс. жителей Воронежа. В компании пояснили, что при выставлении июльских счетов воронежский водоканал «вынужден был произвести» расчет платы по нормативу, так как потребители своевременно не осуществили проверку счетчиков. О начислениях платы по нормативу компания уведомила потребителей заранее.

— К сожалению, только 8 тыс. наших потребителей внимательно отнеслись к информации в платежном документе и вовремя позаботились о поверке счетчиков. Поэтому в июле квитанции на оплату услуг водоснабжения и водоотведения, рассчитанные по нормативу, получили около 22 тыс. абонентов. Компания могла выставить такие счета и раньше, так как у большинства из оповещенных абонентов, срок поверки вышел более, чем год назад. Несмотря на это, мы предоставили дополнительный льготный период — 3 месяца для поверки приборов учета, — пояснила руководитель Центра обслуживания абонентов ООО «РВК-Воронеж» Вера Щербинина.