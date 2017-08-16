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12:05 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация повысила стоимость проезда в ретро-трамвае в Нижнем Новгороде на 40% — до 35 рублей

Нижегородская администрация повысила стоимость проезда в ретро-трамвае в Нижнем Новгороде до 35 рублей.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Соответствующий документ опубликован на сайте горадминистрации 15 августа 2017 года. Постановление от 14 августа 2017 года «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и метрополитене» содержит ранее озвученную информацию о росте цен на проезд в общественном транспорте, о стоимости проездных — обычных, льготных и повременных.

Кроме того, в документе отмечается, что тариф на одну поездку в экскурсионном трамвае РВЗ-6М2 (ретро-трамвай) увеличивается до 35 рублей. Последний раз стоимость проезда на ретро-трамвае повышали два года назад, в августе 2015 года — с 20 до 25 рублей.

Напомним, что нижегородская администрация увеличила стоимость проезда на общественном транспорте до 28 рублей с 15 августа 2017 года.

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