Нижегородская администрация повысила стоимость проезда в ретро-трамвае в Нижнем Новгороде на 40% — до 35 рублей
Нижегородская администрация повысила стоимость проезда в
Нижегородская администрация повысила стоимость проезда в
Соответствующий документ опубликован на сайте горадминистрации 15 августа 2017 года. Постановление от 14 августа 2017 года «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и метрополитене» содержит ранее озвученную информацию о росте цен на проезд в общественном транспорте, о стоимости проездных — обычных, льготных и повременных.
Кроме того, в документе отмечается, что тариф на одну поездку в экскурсионном трамвае РВЗ-6М2 (ретро-трамвай) увеличивается до 35 рублей. Последний раз стоимость проезда на
Напомним, что нижегородская администрация увеличила стоимость проезда на общественном транспорте до 28 рублей с 15 августа 2017 года.