Нижегородская администрация повысила стоимость проезда в ретро-трамвае в Нижнем Новгороде на 40% — до 35 рублей

Источник: НИА-Нижний Новгород

Соответствующий документ опубликован на сайте горадминистрации 15 августа 2017 года. Постановление от 14 августа 2017 года «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и метрополитене» содержит ранее озвученную информацию о росте цен на проезд в общественном транспорте, о стоимости проездных — обычных, льготных и повременных.

Кроме того, в документе отмечается, что тариф на одну поездку в экскурсионном трамвае РВЗ-6М2 (ретро-трамвай) увеличивается до 35 рублей. Последний раз стоимость проезда на ретро-трамвае повышали два года назад, в августе 2015 года — с 20 до 25 рублей.