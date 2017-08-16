Администрация Нижнего Новгорода отдала под застройку участок в районе завода «Нител» в Приокском районе
Нижний Новгород. 16 августа.
Нижний Новгород. 16 августа.
Как говорится в материалах на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода, 14 августа было подписано постановление о развитии застроенной территории в границах улицы Азовская, проспекта Гагарина в Приокском районе города.
Согласно информации, документ разработан в соответствии с утверждённой муниципальной адресной программой сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда.
Площадь застраиваемой территории составляет 2,9 га. На нём в настоящее время находятся девять 1−2 этажных жилых домов. Участок входит в границы нескольких
Ранее сообщалось, что прокуратура Нижнего Новгорода направила в суд иски об обязании райадминистраций снести 87 аварийных домов, которые были расселены ещё в 2013 году.
Также напомним, что администрация Нижнего Новгорода планирует затратить 2 млн. рублей на внесение изменений в проект планировки территории «Большие овраги».