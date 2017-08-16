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12:12 (мск), источник: НТА-Приволжье

Администрация Нижнего Новгорода отдала под застройку участок в районе завода «Нител» в Приокском районе

Нижний Новгород. 16 августа. НТА-Приволжье — Администрация Нижнего Новгорода отдала под застройку участок в районе завода «Термаль» в Приокском районе.

Как говорится в материалах на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода, 14 августа было подписано постановление о развитии застроенной территории в границах улицы Азовская, проспекта Гагарина в Приокском районе города.

Согласно информации, документ разработан в соответствии с утверждённой муниципальной адресной программой сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда.

Площадь застраиваемой территории составляет 2,9 га. На нём в настоящее время находятся девять 1−2 этажных жилых домов. Участок входит в границы нескольких санитарно-защитных зон, в том числе, котельной ОАО «Нител», ФГУП «Нижегородский завод имени М. Ф. Фрунзе», автосалона и торгового центра. Кроме того, он находится в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижнего Новгорода направила в суд иски об обязании райадминистраций снести 87 аварийных домов, которые были расселены ещё в 2013 году.

Также напомним, что администрация Нижнего Новгорода планирует затратить 2 млн. рублей на внесение изменений в проект планировки территории «Большие овраги».

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